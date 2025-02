CURP 2025: si tu documento no tiene estas características no podrá ser usada

Este documento de identidad tendrá nuevos detalles que son esenciales para que en este año pueda ser válida en diferentes trámites y procesos

Por: Jesús Alvarez Mejilla

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento esencial que sirve para la identificación de los ciudadanos de México. Esta serie de números es asignada por el Gobierno de México y es de suma importancia para diferentes trámites; en 2025, este documento tendrá nuevas características y si el tuyo no cumple con las mismas no podrá ser usado.

Este documento de identidad tendrá nuevos detalles que son esenciales para que en este año pueda ser válida en diferentes procesos y trámites, es importante señalar que en caso de que tu CURP no cumpla con los nuevos requisitos se podrá realizar un trámite de modificación. Este trámite permitirá que tu documento de identidad sea válido hasta nuevos posibles cambios.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CURP EN 2025?

De acuerdo con el gobierno federal, las personas que no hayan realizado el trámite de modificación o corrección de su CURP no podrán usarla en los procesos en dónde sea solicitada. No realizar la corrección del documento provocará que en trámites ante dependencias de la Administración Pública y en los diferentes programas sociales sea rechazada.

En caso de que tu CURP tenga error en tu nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, sexo, o en los datos de registro (como número de acta, libro, foja, tomo, entidad o municipio), o si posees más de una CURP, debes solicitar su corrección. Este proceso requiere una serie de documentos que han sido compartidos por la misma dependencia y puedes revisar en el siguiente link.

¿DÓNDE PUEDO CORREGIR MI CURP EN 2025?

En caso de tu CURP presente errores o tenga características erróneas, deberás realizar la modificación de este documento y existen varias formas de realizarlo; estas son: