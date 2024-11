¿Hay fecha límite para tramitar la CURP certificada gratis? Esto sabemos

La Clave única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos más importantes y por ello se debe tener siempre a la mano y actualizado. Recientemente se dio a conocer una nueva versión de este documento que es conocida como CURP certificada, que ha sido implementada como requisito obligatorio; sin embargo, las autoridades señalaron que el trámite para obtenerla es gratis, aunque esto ha generado algunas dudas.

Muchos ciudadanos se han preguntado si existe una fecha límite para hacer el trámite de este documento de manera gratuita, esto con el fin de obtener la nueva versión lo más pronto posible y no tener que pagar algún monto. Para poder resolver esta duda se puede acceder a la página del Gobierno de México en dónde se podrá obtener la información necesaria.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE OBTENER LA CURP CERTIFICADA?

Dentro de la página del Gobierno de México se puede ver que las autoridades no han señalado una fecha límite o exacta para que los ciudadanos realicen el trámite de la CURP certificada, por lo que se sugiere que es un proceso que se puede realizar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico; esto con el fin de no asistir a las oficinas gubernamentales.

Es importante señalar que este documento se puede realizar de manera gratuita por lo que no debe existir un cobro durante el trámite. Previo a que busques obtener el documento certificado, se debe confirmar que tu CURP no esté certificada, de no estarlo se deberá realizar el proceso.

¿CÓMO CERTIFICAR MI CURP?

Para hacer el trámite y poder obtener tu CURP certificada se deberán seguir los siguientes pasos:

Verificación de CURP: Primero, verifica tu CURP a través del portal del RENAPO. Puedes hacerlo al ingresar tu CURP o tus datos personales en el sitio web del SAT. Esto te permitirá confirmar si está registrada correctamente.

Obtener el certificado: Si tu CURP no está certificada, deberás acudir a la oficina del RENAPO o a la Secretaría de Gobernación en tu localidad. Lleva contigo documentos oficiales que validen tu identidad, como tu acta de nacimiento y una identificación oficial.

Proceso de certificación: Una vez en la oficina, solicita la certificación de tu CURP. El personal te guiará en el proceso y te indicará si necesitas presentar algún documento adicional

Impresión del CURP: Después de que tu CURP sea certificada, asegúrate de imprimir el formato resultante para tener un registro físico.

Consulta regular: Es recomendable que verifiques tu CURP periódicamente para asegurarte de que esté actualizada y certificada, especialmente si necesitas utilizarla para trámites oficiales.