Caso Gaby "N": Familiares de la enfermera que atropelló y mató a un motociclista habrían huido de México

La investigación por la muerte del motociclista Roberto Hernández sigue escalando, pues mientras la principal sospechosa, Gaby "N", continúa prófuga, recientemente se confirmó de forma extraoficial que varios integrantes de su familia también desaparecieron de sus domicilios e incluso habrían salido del país.

HERMANO DE GABY "N" HABRÍA SALIDO DEL PAÍS

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) y confirmada en espacios informativos como C4 en Alerta y Telediario, donde se detalló que el hermano de la mujer, identificado como David "N", habría viajado a Estados Unidos, mientras que su pareja sentimental y su hija tampoco han sido localizados por las autoridades.

Este movimiento masivo de familiares ocurre en paralelo al endurecimiento del proceso judicial contra la conductora, cuyo delito fue reclasificado de homicidio culposo a homicidio calificado, lo que eleva drásticamente la posible condena.

¿QUÉ OCURRIÓ LA NOCHE DEL ATROPELLAMIENTO DE ROBERTO HERNÁNDEZ?

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de enero de 2026, poco después de las 22:00 horas, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

Roberto Hernández, un repartidor de 52 años, circulaba en su motocicleta cuando fue embestido por un automóvil Honda City azul. El impacto lo dejó atrapado debajo del vehículo, pero la conductora no se detuvo: continuó avanzando y lo arrastró por aproximadamente dos kilómetros, hasta la colonia Constitución de 1917.

El cuerpo de la víctima solo fue liberado cuando el vehículo pasó por un tope, lo que permitió que quedara tendido en el pavimento. Roberto murió a causa de las graves lesiones provocadas por el arrastre.

Dos días después, el 5 de enero, el Honda City fue localizado abandonado en Ciudad Lago, Nezahualcóyotl. No tenía placas, la cajuela estaba abierta y presentaba daños en la parte frontal. El vehículo estaba registrado a nombre de Gaby "N".

GABY "N" Y LA PRESUNTA RED DE ENCUBRIMIENTO

Gaby "N", de 43 años, es enfermera con estudios en Enfermería Obstétrica y una maestría en Administración de Hospitales. De manera extraoficial se le vinculó laboralmente con el Hospital Juárez de México.

De acuerdo con los testimonios recabados por C4 Jiménez, tras el atropellamiento llegó a su domicilio visiblemente alterada, recogió documentos, pertenencias personales y pidió a su familia que negara haberla visto. Después abandonó la casa y no volvió.

Familiares declararon a las autoridades que no mostraba signos de estar alcoholizada o bajo el influjo de drogas, lo que agrava aún más el caso, pues su huida fue consciente y planeada.

FAMILIARES DE GABY "N" CON PARADERO DESCONOCIDO

La desaparición del círculo cercano de Gaby "N" ha levantado alertas dentro de la Fiscalía capitalina. Según los reportes:

Su hermano David "N" salió de México rumbo a Estados Unidos

salió de México rumbo a Estados Unidos Su pareja sentimental, también enfermero, no ha sido localizado

Su hija abandonó su domicilio

Una prima que ya había sido interrogada también dejó su vivienda

Las autoridades han realizado cateos, operativos y vigilancias en al menos cinco domicilios ligados a la familia, tanto en Nezahualcóyotl como en distintas zonas de la Ciudad de México, sin éxito.

¿A QUÉ SE ENFRENTA GABY "N" SI ES DETENIDA?

La reclasificación del delito a homicidio calificado cambia completamente el panorama legal. En la Ciudad de México, este delito puede castigarse con hasta 50 años de prisión, sobre todo si se comprueban agravantes como:

Huida del lugar de los hechos

Omisión de auxilio

Arrastre prolongado de la víctima

Ventaja y saña

Todos estos elementos están documentados en el caso de Roberto Hernández.

Mientras la familia huye y los domicilios quedan vacíos, la presión social crece principalmente en redes sociales, pues este caso ha generado gran indignación en la sociedad ante la falta de justicia y la impunidad en el país.