Posible reclamo tras un golpe a la motocicleta habría provocado el homicidio de Roberto

De acuerdo con reportes preliminares y material audiovisual difundido en redes sociales, el incidente comenzó tras un percance de tránsito entre un motociclista y un automóvil particular. Lo que parecía un conflicto menor escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión que derivó en la muerte del conductor de la motocicleta.

El incidente se habría originado cuando el automóvil presuntamente golpeó la motocicleta de Roberto, lo que provocó que el conductor reclamara a la conductora por la maniobra. Testigos señalan que tras el intercambio verbal la situación escaló de forma repentina, derivando en el atropellamiento del motociclista. Autoridades no descartan que el conflicto vial previo sea un elemento clave para determinar si el hecho fue resultado de una agresión intencional y no solo de un accidente de tránsito.

VIDEOS MUESTRAN MOMENTOS POSTERIORES AL CONFLICTO

En las grabaciones que circulan en plataformas digitales se observa cómo el motociclista, identificado como Roberto Hernández, de 52 años, quedó atrapado debajo del vehículo luego de ser arrollado. Testigos intentaron alertar a la conductora para que se detuviera, sin que esta reaccionara de inmediato. El cuerpo fue arrastrado varios metros antes de que el automóvil se detuviera.

Familiares de la víctima han señalado que el hecho no debe ser considerado un simple accidente, ya que aseguran que existió una intención tras el intercambio verbal ocurrido momentos antes del atropellamiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, el caso ha sido clasificado como homicidio culposo, aunque los familiares y colectivos de motociclistas han solicitado que se reclasifique como homicidio doloso.

El caso provocó manifestaciones y bloqueos por parte de motociclistas que demandan sanciones más severas para conductores involucrados en agresiones viales, así como mayores garantías de seguridad para quienes circulan en motocicleta en la capital del país.