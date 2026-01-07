  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Posible reclamo tras un golpe a la motocicleta habría provocado el homicidio de Roberto

Autoridades investigan un hecho ocurrido en Iztapalapa tras un conflicto vial, donde un intercambio previo podría ser clave para determinar el delito

Ene. 07, 2026
Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida tras el incidente vial en Iztapalapa, era padre de familia
Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida tras el incidente vial en Iztapalapa, era padre de familia

De acuerdo con reportes preliminares y material audiovisual difundido en redes sociales, el incidente comenzó tras un percance de tránsito entre un motociclista y un automóvil particular. Lo que parecía un conflicto menor escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión que derivó en la muerte del conductor de la motocicleta.

El incidente se habría originado cuando el automóvil presuntamente golpeó la motocicleta de Roberto, lo que provocó que el conductor reclamara a la conductora por la maniobra. Testigos señalan que tras el intercambio verbal la situación escaló de forma repentina, derivando en el atropellamiento del motociclista. Autoridades no descartan que el conflicto vial previo sea un elemento clave para determinar si el hecho fue resultado de una agresión intencional y no solo de un accidente de tránsito.

imagen-cuerpo

VIDEOS MUESTRAN MOMENTOS POSTERIORES AL CONFLICTO

En las grabaciones que circulan en plataformas digitales se observa cómo el motociclista, identificado como Roberto Hernández, de 52 años, quedó atrapado debajo del vehículo luego de ser arrollado. Testigos intentaron alertar a la conductora para que se detuviera, sin que esta reaccionara de inmediato. El cuerpo fue arrastrado varios metros antes de que el automóvil se detuviera.

Familiares de la víctima han señalado que el hecho no debe ser considerado un simple accidente, ya que aseguran que existió una intención tras el intercambio verbal ocurrido momentos antes del atropellamiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento, el caso ha sido clasificado como homicidio culposo, aunque los familiares y colectivos de motociclistas han solicitado que se reclasifique como homicidio doloso.

El caso provocó manifestaciones y bloqueos por parte de motociclistas que demandan sanciones más severas para conductores involucrados en agresiones viales, así como mayores garantías de seguridad para quienes circulan en motocicleta en la capital del país.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Niña de 10 años lucha por su vida tras dar a luz en Chiapas; el agresor está prófugo
Nacional / México

Niña de 10 años lucha por su vida tras dar a luz en Chiapas; el agresor está prófugo

Enero 07, 2026

Deysi tiene un peso menor a los 40 kilos y una estatura de apenas 1.20 metros, por lo que su cuerpo no estaba preparado para el proceso de gestación

EU no debe decidir sobre el petróleo de otros países, afirma Sheinbaum tras crisis en Venezuela
Nacional / México

EU no debe decidir sobre el petróleo de otros países, afirma Sheinbaum tras crisis en Venezuela

Enero 07, 2026

La presidenta defendió la soberanía de los países sobre sus recursos naturales y negó que México haya aumentado envíos de petróleo a Cuba

Cambios en el Sistema Nacional de Bachillerato: incluirá nuevas carreras técnicas y tecnológicas
Nacional / México

Cambios en el Sistema Nacional de Bachillerato: incluirá nuevas carreras técnicas y tecnológicas

Enero 07, 2026

Autoridades educativas anunciaron ampliación formativa orientada a sectores productivos emergentes, fortaleciendo la capacitación juvenil