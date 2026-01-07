  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 7 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Cambios en el Sistema Nacional de Bachillerato: incluirá nuevas carreras técnicas y tecnológicas

Autoridades educativas anunciaron ampliación formativa orientada a sectores productivos emergentes, fortaleciendo la capacitación juvenil

Ene. 07, 2026
Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, durante el anuncio de las nuevas carreras técnicas y tecnológicas que formarán parte de los cambios al Sistema Nacional de Bachillerato
Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, durante el anuncio de las nuevas carreras técnicas y tecnológicas que formarán parte de los cambios al Sistema Nacional de Bachillerato

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció durante la conferencia matutina, un avance significativo en la transformación del Sistema Nacional de Bachillerato, con la incorporación de nuevas trayectorias técnicas y tecnológicas diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado laboral y las vocaciones productivas de las regiones del país.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, confirmó que el nuevo modelo del bachillerato incluirá carreras relacionadas con sectores emergentes como agroindustria, energías limpias, electromovilidad, tecnologías de la información, turismo sostenible e industria aeroespacial, entre otros. Estas opciones buscan que los estudiantes cuenten con opciones formativas pertinentes a su entorno y puedan insertarse con mayor facilidad en el sector productivo o continuar estudios superiores.

Se contempla que durante su formación los jóvenes puedan obtener certificaciones profesionales, como tecnólogo, técnico superior o técnico básico, además del certificado de bachillerato, lo cual fortalecerá su perfil académico y laboral.

imagen-cuerpo

UN ENFOQUE REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN

La transformación del Bachillerato Nacional se ha diseñado con un enfoque territorial para atender las necesidades específicas de cada región. Esto permitirá que las carreras ofertadas estén alineadas con las vocaciones productivas locales, favoreciendo tanto la inserción laboral como el desarrollo económico de las comunidades.

El Marco Curricular Común (MCC) integra la formación laboral como eje central del plan de estudios, ofreciendo contenidos actualizados en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y producción digital, entre otras.

Autoridades de la SEP han destacado que, con este sistema, los egresados no solo estarán mejor preparados académicamente, sino que también tendrán mayores oportunidades de integrarse al mercado laboral o proseguir con estudios superiores, lo que puede contribuir a reducir brechas regionales de desigualdad y potenciar el desarrollo productivo de México.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido, confirma Sheinbaum
Nacional / México

Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido, confirma Sheinbaum

Enero 07, 2026

El anuncio pone fin a las especulaciones sobre el futuro del exfiscal, quien encabezó una gestión en uno de los periodos más complejos del sistema

Bill Gates aumenta sus acciones en Oxxo ¿Qué consecuencias tendrá eso a futuro?
Nacional / México

Bill Gates aumenta sus acciones en Oxxo ¿Qué consecuencias tendrá eso a futuro?

Enero 06, 2026

El fundador de Microsoft incrementó su participación en FEMSA, conglomerado que opera distintas cadenas, un movimiento que fue bien recibido

SCJN suspende discusión sobre reforma que reduce plazo legal del aborto en Aguascalientes
Nacional / México

SCJN suspende discusión sobre reforma que reduce plazo legal del aborto en Aguascalientes

Enero 06, 2026

Aunque no se ha explicado el motivo oficial de la suspensión, se presume que existan presiones de la Iglesia católica o de actores políticos