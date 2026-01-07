Cambios en el Sistema Nacional de Bachillerato: incluirá nuevas carreras técnicas y tecnológicas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció durante la conferencia matutina, un avance significativo en la transformación del Sistema Nacional de Bachillerato, con la incorporación de nuevas trayectorias técnicas y tecnológicas diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado laboral y las vocaciones productivas de las regiones del país.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, confirmó que el nuevo modelo del bachillerato incluirá carreras relacionadas con sectores emergentes como agroindustria, energías limpias, electromovilidad, tecnologías de la información, turismo sostenible e industria aeroespacial, entre otros. Estas opciones buscan que los estudiantes cuenten con opciones formativas pertinentes a su entorno y puedan insertarse con mayor facilidad en el sector productivo o continuar estudios superiores.

Se contempla que durante su formación los jóvenes puedan obtener certificaciones profesionales, como tecnólogo, técnico superior o técnico básico, además del certificado de bachillerato, lo cual fortalecerá su perfil académico y laboral.

UN ENFOQUE REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN

La transformación del Bachillerato Nacional se ha diseñado con un enfoque territorial para atender las necesidades específicas de cada región. Esto permitirá que las carreras ofertadas estén alineadas con las vocaciones productivas locales, favoreciendo tanto la inserción laboral como el desarrollo económico de las comunidades.

El Marco Curricular Común (MCC) integra la formación laboral como eje central del plan de estudios, ofreciendo contenidos actualizados en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y producción digital, entre otras.

Autoridades de la SEP han destacado que, con este sistema, los egresados no solo estarán mejor preparados académicamente, sino que también tendrán mayores oportunidades de integrarse al mercado laboral o proseguir con estudios superiores, lo que puede contribuir a reducir brechas regionales de desigualdad y potenciar el desarrollo productivo de México.