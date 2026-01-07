Alejandro Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles 7 de enero que el ex Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, será designado como embajador de México en Gran Bretaña, Reino Unido, luego de su renuncia a la Fiscalía General de la República.

Sin abundar en mayores detalles, la mandataria explicó que ya se otorgó el beneplácito por parte de la unión británica, paso indispensable en el proceso diplomático, y que ahora corresponde al Senado de la República aprobar formalmente el nombramiento para que Gertz Manero pueda asumir el cargo en el extranjero.

El anuncio pone fin a las especulaciones sobre el futuro del exfiscal, quien encabezó la FGR durante uno de los periodos más complejos del sistema de procuración de justicia en México.

GERTZ MANERO EN LA FGR

Gertz Manero asumió el cargo en 2019, convirtiéndose en el primer fiscal general autónomo del país tras la desaparición de la entonces Procuraduría General de la República.

Su gestión estuvo marcada por investigaciones de alto perfil, reformas internas en la Fiscalía y constantes debates sobre la autonomía y el rumbo de la institución.

Durante su paso por la FGR, Gertz Manero fue una figura polémica: para algunos, un funcionario clave en la consolidación de un nuevo modelo de justicia; para otros, un personaje cuestionado por el manejo de casos sensibles.

Con su salida y eventual llegada al servicio exterior, se abre un nuevo capítulo en su trayectoria pública, ahora enfocado en la diplomacia y la relación bilateral con el Reino Unido.

REUNIÓN DE SHEINBAUM CON EMBAJADORES DE CÓNSULES

En la conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la reunión que sostendrá esta tarde con embajadores y cónsules de México en el exterior.

Al respecto, señaló que el encuentro servirá para explicar el significado de la transformación que vive el país, así como para exponer los avances logrados por su administración durante 2025 y los proyectos estratégicos rumbo a 2030, cuando concluya su gobierno.

"Y al mismo tiempo escucharlos", puntualizó la presidenta, al destacar que también recibirá las perspectivas de cada representación diplomática, además de invitar a fortalecer la cooperación cultural y económica con distintos países del mundo.

La eventual designación de Gertz Manero como embajador en el Reino Unido se perfila así como parte de una nueva etapa en la política exterior mexicana, en un contexto de redefinición de prioridades y de impulso a una mayor presencia internacional del país.