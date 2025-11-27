¿Renuncia Gertz Manero a la FGR? Sheinbaum aclara que recibió una carta del Senado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó este jueves 27 de noviembre los crecientes rumores sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), versiones que estallaron en redes sociales desde la noche del miércoles y que llevaron al Senado a convocar una sesión urgente para discutir el tema.

¿QUÉ DIJO CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE LA RENUNCIA DE GERTZ MANERO?

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue directa: hasta el momento, el fiscal no le ha comunicado ninguna intención de dejar el cargo. "Hasta ahora no me lo ha manifestado", afirmó. No obstante, Sheinbaum confirmó que recibió una carta del Senado relacionada con este asunto.

Sin adelantar detalles, señaló que el documento está siendo analizado junto con la Consejería Jurídica y que será hasta mañana cuando comparta información más precisa. "Mañana les informaremos", reiteró.

La sesión del Senado, originalmente programada para las 11:00 horas, fue adelantada a las 10:00 debido a la urgencia que generaron las versiones sobre la renuncia del fiscal.

Entre los rumores que circularon en redes sociales, algunos apuntaban a que Gertz Manero habría presentado su dimisión entre lunes y martes, presuntamente por problemas de salud.

RUMORES SOBRE LA SALIDA DEL FISCAL GENERAL

Otros señalaban que la eventual salida del fiscal podría estar relacionada con la reciente orden de aprehensión emitida por la FGR contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por su presunta participación en actividades de huachicol y tráfico de armas.

En las últimas semanas, la ausencia del fiscal en las conferencias conocidas como la "Mañanera del Pueblo" también llamó la atención de reporteros. Sheinbaum respondió que la presencia del titular de la FGR está programada solo una vez al mes y que, pese a ello, ha estado pendiente de las reuniones del gabinete de seguridad.

SHEINBAUM RECONOCE LA LABOR DE GERTZ MANERO

La presidenta también aprovechó para reconocer el trabajo de Gertz Manero al frente de la FGR:

"Ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía", señaló, al tiempo que destacó la coordinación que ha existido en distintos temas. Sin embargo, subrayó que aún se necesita una articulación más estrecha entre la fiscalía federal y las estatales para enfrentar los retos de seguridad en el país.

Por ahora, el panorama sigue abierto y será hasta mañana cuando la mandataria defina públicamente el contenido del documento enviado por el Senado y la situación real del fiscal general.