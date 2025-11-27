Sheinbaum anuncia que aumentarán rutas de vuelos y movilidad en México previo al Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves 27 de noviembre que en el país aumentará la frecuencia de vuelos con Estados Unidos y Canadá para facilitar el traslado de turistas durante el Mundial 2026.

Este incremento en la conectividad aérea busca responder a la enorme demanda que se espera en los tres países sede del evento deportivo, especialmente porque México recibirá partidos en tres entidades clave.

En la conferencia matutina participaron Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México; Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; y Samuel García, gobernador de Nuevo León, quienes detallaron los avances y proyectos que prepara cada estado para garantizar movilidad, hospedaje e infraestructura suficiente para la afición mundialista.

Claudia Sheinbaum adelantó que la capital está trabajando en nuevas alternativas de transporte público para enfrentar el aumento de visitantes.

Resaltó la expansión de rutas de electromovilidad, la modernización de los Cetrams y la transformación de vialidades fundamentales como Calzada de Tlalpan, además de la intervención en diversos puentes y bajo puentes.

El objetivo es hacer más eficientes los traslados desde y hacia los estadios, aeropuertos y zonas turísticas.

OBRAS EN GUADALAJARA

Por su parte, Pablo Lemus aseguró que Jalisco está listo para recibir a la afición con infraestructura hotelera sólida. Señaló que habrá tres sedes de entrenamiento y alrededor de 80 mil habitaciones disponibles. Además, recordó que en Guadalajara se jugará el segundo partido de la Selección Mexicana, lo que promete un ambiente excepcional durante el torneo.

34 PROYECTOS EN NUEVO LEÓN

Finalmente, Samuel García destacó que Nuevo León avanza con más de 34 proyectos de obra pública que estarán terminados antes del Mundial. Afirmó que dos partidos se disputarán en el estado y que la nueva infraestructura permitirá ofrecer una experiencia completa y moderna a los visitantes.

Con más vuelos, nuevas obras y una fuerte coordinación entre gobiernos, México busca posicionarse como un anfitrión eficiente, atractivo y preparado para uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.