Nacional / México

CFE emite alerta por nueva modalidad de extorsión a usuarios: les piden hasta 20 mil pesos

Llama a los usuarios a estar al pendiente, ya que hay vivales que se visten igual que los trabajadores de la paraestatal para cometer su fechoría

Nov. 26, 2025
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una alerta a la población ante una nueva modalidad de extorsión que está afectando a usuarios en diversas zonas del país. Según la empresa, se han registrado múltiples quejas de intentos de fraude que buscan obtener pagos indebidos bajo la amenaza de cortes de luz o supuestas multas.

De acuerdo con los reportes, los extorsionadores colocan avisos apócrifos en los domicilios que imitan el formato oficial de la CFE. Estos documentos advierten sobre presuntos adeudos, inspecciones pendientes o la suspensión del servicio eléctrico, con el fin de generar alarma entre los usuarios.

Posteriormente, personas que visten de manera similar al personal de la CFE acuden a los hogares bajo el pretexto de realizar un “cambio de medidor” como parte de un operativo especial. Durante la visita, alegan detectar anomalías en el medidor o en la instalación eléctrica y utilizan esta situación para exigir pagos inmediatos.

La CFE explicó que, en la mayoría de los casos, los falsos trabajadores solicitan dinero en efectivo para evitar sanciones o multas que no existen. Los montos exigidos, según denuncias ciudadanas, oscilan entre 5 mil y 20 mil pesos.

Ante esta situación, la empresa recomendó a la población no entregar dinero en efectivo, desconfiar de cualquier aviso colocado sin sello oficial y reportar de inmediato cualquier visita sospechosa. Además, recordó que los trabajadores de la CFE siempre deben estar plenamente identificados y que los pagos solo se realizan a través de canales oficiales.

Con estas medidas, la CFE busca proteger a los usuarios y evitar que continúen los fraudes que ponen en riesgo la seguridad y economía de las familias mexicanas.

Edel Osuna
