EU no debe decidir sobre el petróleo de otros países, afirma Sheinbaum tras crisis en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme frente a los recientes acontecimientos en Venezuela y rechazó que Estados Unidos, o cualquier otra nación, pretenda decidir sobre el destino del petróleo y los recursos naturales de otros países.

La mandataria subrayó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son principios innegociables de la política exterior mexicana, aun en contextos de crisis política o institucional.

EU NO DEBE DECIDIR SOBRE EL PETRÓLEO DE OTROS PAÍSES

Tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, la presidenta de México sostuvo que ninguna potencia extranjera debe asumir el control de los recursos estratégicos de otra nación. "Creo que cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales; no creo que deba ser una nación la que decida sobre otra, por más problemática que sea la situación", afirmó durante su conferencia matutina.

La jefa del Ejecutivo federal insistió en que el respeto a la soberanía es una convicción histórica del Estado mexicano. "Cada país es soberano", reiteró, al recordar que la no intervención ha sido uno de los ejes centrales de la política exterior de México. En ese sentido, sus declaraciones se alinean con la Doctrina Estrada, que defiende la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a la injerencia extranjera.

Sheinbaum enfatizó que las crisis internas que pueda atravesar un país no justifican que actores externos tomen decisiones sobre sus activos estratégicos, como el petróleo. "La administración de los recursos naturales corresponde exclusivamente a cada nación y a su población", remarcó, al tiempo que defendió la independencia energética como un principio clave en el escenario internacional.

SHEINBAUM NIEGA AUMENTO DE ENVÍO DE PETRÓLEO A CUBA

Asimismo, la presidenta también descartó que su gobierno haya incrementado el envío de petróleo a Cuba tras el operativo y el endurecimiento de acciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Aclaró que la relación energética con la isla se mantiene en los mismos niveles históricos y responde a contratos y acuerdos previamente establecidos.

"Ayer pregunté a Pemex y me mandaron el dato: no se está enviando más petróleo que antes", explicó. Detalló que el suministro de crudo a Cuba ha sido una práctica constante durante varios años, ya sea por contratos comerciales o por razones de ayuda humanitaria.

Sheinbaum recordó que incluso en administraciones anteriores se mantuvieron este tipo de apoyos. "Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba", señaló, para subrayar que no se trata de una medida nueva ni de una reacción a la coyuntura geopolítica actual.

Con estas declaraciones, el Gobierno de México busca deslindar su política energética de las tensiones entre Washington y Caracas, y reafirmar que tanto su postura sobre Venezuela como su relación con Cuba responden a principios históricos de soberanía, no intervención y solidaridad internacional.