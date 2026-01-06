Bill Gates aumenta sus acciones en Oxxo ¿Qué consecuencias tendrá eso a futuro?

Bill Gates reforzó su apuesta por una de las empresas más influyentes de México. A través de su fondo de inversión Cascade Investment, el fundador de Microsoft incrementó su participación en FEMSA, conglomerado que opera cadenas como Oxxo, un movimiento que fue bien recibido por el mercado y que abre preguntas sobre su impacto a largo plazo.

BILL GATES SE CONSOLIDA COMO ACCIONISTA CLAVE DE FEMSA

Cascade Investment elevó su participación en los ADS de FEMSA hasta 13.27 por ciento, luego de una recompra de acciones valuada en 260 millones de dólares. Con este ajuste, Bill Gates se convirtió en el principal accionista institucional de la empresa mexicana en Estados Unidos, fortaleciendo su presencia en el sector de consumo y comercio minorista.

Este movimiento ocurre mientras FEMSA continúa reorganizando su estructura de capital, una estrategia que ha llamado la atención de analistas financieros por su enfoque disciplinado y ordenado.

REACCIÓN POSITIVA DEL MERCADO

Especialistas del sector financiero interpretaron el incremento en la participación de Gates como una señal de confianza en el rumbo de la compañía. La recompra de acciones fue vista como una acción que contribuye a estabilizar el valor bursátil de FEMSA y a mejorar el rendimiento para los inversionistas.

A diferencia de otros fondos institucionales que han reducido su exposición, Cascade mantiene intacta su posición con 27 millones 887 mil 950 acciones desde el segundo trimestre de 2025.

¿QUÉ ES CASCADE INVESTMENT Y POR QUÉ APUESTA POR FEMSA?

Cascade Investment administra desde 1994 la fortuna personal de Bill Gates y también canaliza recursos hacia su fundación. El fondo suele invertir en sectores considerados defensivos, como el transporte y el consumo básico.

En FEMSA, Cascade identifica una plataforma estratégica en América Latina gracias a su fuerte presencia en bebidas y comercio minorista, áreas que mantienen un crecimiento constante incluso en entornos económicos complejos.

EL PAPEL DE LAS RECOMPRAS DE ACCIONES EN FEMSA

Durante 2025, FEMSA ha acumulado 510 millones de dólares en recompras aceleradas de acciones, que se suman a los mil millones de dólares ejecutados en 2024. Analistas de Banorte consideran que esta estrategia ayuda a reducir el número de acciones en circulación, respalda el precio de los títulos y mitiga presiones negativas del mercado.

La empresa también informó a la Bolsa Mexicana de Valores que estas medidas forman parte de su plan para elevar los retornos a los accionistas.

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE FEMSA TRAS LOS AJUSTES

Luego de los recientes movimientos, la estructura accionaria institucional de FEMSA quedó de la siguiente manera:

Cascade Investment con 13.27 por ciento

con First Eagle con 5.95 por ciento

con 5.95 por ciento RBC Global con 2.77 por ciento

Harding Loevner con 2.73 por ciento

Schroders PLC con 1.81 por ciento

Este panorama refleja una mayor concentración del capital en manos de inversionistas institucionales de largo plazo.

¿QUÉ PODRÍA APORTAR BILL GATES AL FUTURO DE FEMSA?

La presencia de Gates podría traducirse en una visión estratégica enfocada en eficiencia operativa, expansión internacional y fortalecimiento de la logística y el comercio minorista. Para los accionistas minoritarios, las recompras constantes también representan un aumento en el valor de sus participaciones.

OTRAS INVERSIONES DE BILL GATES EN AMÉRICA LATINA

Además de FEMSA, Cascade Investment ha incrementado su presencia en otras compañías de la región. En México, destaca su participación en Televisa, donde alcanzó cerca del 6.7 por ciento del capital accionario.

En América Latina, el fondo suele enfocarse en sectores como fintech, agricultura y microfinanzas, áreas que movilizan grandes flujos de capital y ofrecen oportunidades de crecimiento en mercados emergentes.

El aumento de la participación de Bill Gates en FEMSA refuerza la percepción de que el gigante mexicano del consumo sigue siendo una apuesta sólida a futuro, tanto para inversionistas globales como para el mercado regional.