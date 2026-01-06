SCJN suspende discusión sobre reforma que reduce plazo legal del aborto en Aguascalientes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la discusión del proyecto que analizaría la constitucionalidad de la reforma aprobada en Aguascalientes para reducir de 12 a seis semanas el plazo legal de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El asunto fue retirado de la lista del pleno en la primera semana de sesiones de 2026, sin que se informara una nueva fecha para su análisis.

El proyecto, que sería presentado por el ministro Irving Espinosa, revisa la acción de inconstitucionalidad promovida en 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal que protege la vida desde la concepción. La reforma fue aprobada por el Congreso local el 28 de agosto de 2024.

EN 2023 SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL

Organizaciones civiles expresaron preocupación por la postergación. Católicas por el Derecho a Decidir México señaló que la decisión de la Corte mantiene la incertidumbre jurídica y médica para las mujeres en la entidad.

Su directora, Aidé García Hernández, afirmó que la SCJN deja pendiente una resolución sobre un derecho que ya ha sido discutido y reconocido a nivel nacional.

García consideró especialmente delicado el retraso debido a que la actual integración del máximo tribunal, conformada por ministras y ministros electos por voto popular el 1 de junio, ha sido identificada como de perfil progresista.

Recordó además que fue la propia Corte la que en 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto y ordenó a los congresos estatales armonizar sus leyes para permitir la IVE hasta la semana 12.

PRESIONES DEL PAN Y LA IGLESIA

Aunque no se ha explicado el motivo oficial de la suspensión, se presume que existan presiones de la Iglesia católica o de actores políticos conservadores, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna Aguascalientes desde hace décadas.

La arquidiócesis mexicana acusó recientemente a la Corte de "despreciar la vida humana", acusación que el ministro Espinosa rechazó, aclarando que el proyecto no busca permitir el aborto sin límite, sino impedir retrocesos legislativos.

Actualmente, 24 de los 32 estados del país permiten el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, con Aguascalientes como una de las principales excepciones.