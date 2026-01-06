¿Quién es Gaby "N", la enfermera prófuga que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa?

La noche del 3 de enero se registró uno de los hechos viales más indignantes y violentos de los últimos meses en la Ciudad de México. Un motociclista fue atropellado, arrastrado por casi dos kilómetros y abandonado a su suerte, mientras la conductora responsable huyó y, hasta ahora, permanece prófuga.

Las imágenes del caso han generado conmoción, enojo social y una fuerte exigencia de justicia.

EL FATAL ACONTECIMIENTO EN CALLES DE IZTAPALAPA

La víctima fue Roberto Hernández, repartidor de 52 años, quien circulaba en su motocicleta la noche del viernes cuando fue impactado por un Honda City azul en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Lejos de detenerse, la conductora continuó su trayecto, arrastrando el cuerpo del motociclista hasta la intersección de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Fue un tope el que finalmente liberó el cuerpo.

Diversos automovilistas grabaron la escena. Los videos, difundidos ampliamente en redes sociales, muestran al vehículo avanzando a gran velocidad, con el cuerpo de la víctima debajo, sin que la conductora se detuviera en ningún momento.

QUIÉN ERA LA VÍCTIMA Y LOS SEÑALAMIENTOS FALSOS

Tras la viralización de las imágenes, circularon versiones que intentaron criminalizar a Roberto Hernández.

Sin embargo, familiares y conocidos desmintieron categóricamente cualquier vínculo con actividades ilícitas, confirmando que se trataba de un repartidor que trabajaba de manera honesta. La indignación creció cuando quedó claro que la víctima no recibió auxilio alguno.

LA LLEGADA A UN DOMICILIO Y EL ABANDONO DEL VEHÍCULO

#ALMOMENTO I Sale a la luz el video del momento exacto en que Gaby "N" llega a su casa tras atropellar y arrastrar a Roberto en #Iztapalapa.



??Gaby Gómez Córdoba, si conducía el automóvil que atropelló y desvivió al motociclista Roberto Hernández, de 52 años de edad, durante el... https://t.co/qHXmWm8TKV pic.twitter.com/a1Zbk92nB3 — Josue Aguilar (@josuealeexis) January 6, 2026

La mañana del 5 de enero, vecinos de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, reportaron un Honda City azul abandonado, sin placas, en la calle Lago Zaima, esquina con Eje 4.

El vehículo fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con la fiscalía del Estado de México.

Un video de cámaras de seguridad, difundido por el periodista Oswaldo Muller, muestra a Gaby "N" llegando a su domicilio minutos después del atropellamiento.

En las imágenes se observa cómo desciende del automóvil, deja las intermitentes encendidas, abre la puerta peatonal y estaciona el vehículo de reversa dentro del inmueble.

Incluso se aprecia que cede el paso a otros vehículos, lo que refuerza la hipótesis de que era consciente de lo que conducía.

¿QUIÉN ES GABY "N"?

De manera extraoficial, se ha identificado a la conductora como Gaby "N", 43 años, propietaria del vehículo.

En redes sociales y medios se ha difundido que presuntamente se desempeñaba como enfermera y habría trabajado en el Hospital Juárez de México, además de contar con estudios en Enfermería Obstétrica y una maestría en Administración de Hospitales. Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

Según el periodista Carlos Jiménez, familiares de la mujer declararon que la noche de los hechos llegó a su casa visiblemente alterada, sin aparentes signos de alcohol o drogas, tomó algunas pertenencias y se fue. Posteriormente, el auto fue hallado abandonado sin placas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

La FGJCDMX abrió una carpeta por homicidio culposo por tránsito de vehículo. Aunque inicialmente señaló que no había certeza sobre quién conducía, los videos conocidos en las últimas horas apuntan directamente a Gaby "N".

Mientras la presunta responsable sigue prófuga, el caso se ha convertido en un símbolo de la exigencia ciudadana: que huir no sea una opción y que la justicia alcance a quien convirtió una vialidad en una escena mortal.