Revelan nuevo video de mujer que arrastró a un motociclista, fue captada ingresando a su domicilio

El caso del motociclista que perdió la vida tras ser arrollado y arrastrado por más de un kilómetro en la alcaldía Iztapalapa sigue generando indignación. Autoridades ya localizaron el vehículo involucrado e identificaron a la presunta responsable, quien permanece prófuga, mientras nuevos videos y testimonios aportan más detalles sobre su actuar tras el fatal incidente.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de enero en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6, en Iztapalapa, cuando una conductora a bordo de un Honda City azul atropelló a un motociclista. Testigos señalaron que, lejos de detenerse para auxiliar a la víctima, la mujer continuó su marcha, arrastrando el cuerpo del hombre por más de un kilómetro y medio.

El cuerpo fue finalmente desprendido del vehículo en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, tras pasar un tope. Al arribo de los servicios de emergencia, el motociclista ya no presentaba signos vitales.

LOCALIZAN EL VEHÍCULO

La mañana del 5 de enero, elementos del Sector 3 Lago de la Policía Nezahualcóyotl localizaron un automóvil con las características del implicado en el percance. El vehículo fue hallado en la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El Honda City presentaba daños visibles en la fascia delantera, el mofle y la cajuela abierta, lo que reforzó la hipótesis de su participación en los hechos.

VIDEOS REVELAN INTENTO DE OCULTAMIENTO

El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, dio a conocer que existen videos en los que se observa a la conductora llegar a su domicilio tras el atropellamiento. En las imágenes se aprecia cómo intenta esconder el vehículo en su vivienda para posteriormente dejarlo abandonado en otra dirección, lo que apunta a un intento de evadir su responsabilidad.

Según lo revelado, tras llegar a su casa, la mujer tomó algunas pertenencias y se retiró del lugar, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

FAMILIARES ASEGURAN QUE NO ESTABA ALCOHOLIZADA

Carlos Jiménez informó que las autoridades lograron dialogar con familiares de la mujer, quienes señalaron que la vieron llegar a su domicilio visiblemente alterada, pero no bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Esta versión forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.

La Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las indagatorias para ubicar a la presunta responsable y esclarecer plenamente los hechos. Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte reacción social, al tratarse de un acto que no solo derivó en la muerte de un motociclista, sino que estuvo marcado por la huida y el aparente intento de ocultar evidencias.