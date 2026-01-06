Sheinbaum descarta intervención de EU en México para combatir el narcotráfico: "Cooperación sí, subordinación no"

Sobre las declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que "algo se tendría que hacer con México" para erradicar el narcotráfico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura ante una posible intervención de Estados Unidos en territorio mexicano.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE UNA POSIBLE INTERVENCIÓN DE EU EN MÉXICO?

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que, si bien la reciente discusión en Estados Unidos sobre catalogar al fentanilo como un "arma de destrucción masiva" podría ofrecer más argumentos legales a ese país, ello no significa que dichas posturas se traduzcan automáticamente en acciones directas contra México.

"Una cosa es la narrativa política y otra muy distinta la realidad de la cooperación bilateral", dejó en claro.

Sheinbaum fue enfática al subrayar que el gobierno federal no aceptará bajo ninguna circunstancia intervenciones, intromisiones o acciones unilaterales desde el extranjero, al recordar que su administración impulsó reformas constitucionales precisamente para blindar la soberanía nacional.

REFORMAS CONSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN BILATERAL EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

En ese sentido, destacó la incorporación de nuevos párrafos al artículo 40 y modificaciones al artículo 19 de la Constitución, aprobadas ya por el Congreso, que establecen que el pueblo de México no consentirá actos que atenten contra su integridad, independencia y soberanía, como golpes de Estado, injerencias electorales o violaciones al territorio nacional por tierra, mar, aire o espacio.

La presidenta puntualizó que cualquier intervención extranjera en tareas de investigación o persecución de delitos dentro del territorio mexicano, sin autorización expresa del Estado, constituye un delito grave.

No obstante, reiteró que México sí está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, siempre bajo el principio de responsabilidad compartida.

"A ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra", afirmó, al señalar que la cooperación no puede confundirse con subordinación.

En materia de seguridad, Sheinbaum destacó que México ha realizado un esfuerzo sostenido para reducir la violencia.

Adelantó que en el próximo informe oficial se dará a conocer una nueva disminución de los homicidios durante diciembre y aseguró que, en un periodo de un año y tres meses, este delito ha mostrado una baja constante.

Respecto a los dichos de Trump tras la detención de Nicolás Maduro, la mandataria señaló que su gobierno privilegia el diálogo permanente.

Explicó que existe comunicación constante entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, así como entre las áreas de seguridad y fuerzas armadas de ambos países. "El diálogo no significa estar de acuerdo en todo, pero sí permite avanzar", sostuvo.

Finalmente, Sheinbaum consideró lejana la posibilidad de acciones unilaterales contra México y reiteró que el combate al narcotráfico y al fentanilo debe basarse en la cooperación y el respeto mutuo, no en amenazas.