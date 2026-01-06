  • 24° C
Sheinbaum fija postura: México no avalará el uso de la fuerza contra Venezuela

La presidenta afirmó que solo el pueblo de Venezuela puede decidir su gobierno y defendió la política exterior mexicana basada en la no intervención

Ene. 06, 2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este martes la postura histórica del país en materia de política exterior al rechazar de manera categórica cualquier intento de intervención armada extranjera en Venezuela, incluso frente a las acusaciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la soberanía de las naciones no es negociable ni selectiva, y que ningún país puede utilizar la fuerza para imponer un cambio de gobierno en otro Estado.

SOLO VENEZUELA PUEDE DECIDIR QUIÉN DEBE GOBERNAR

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que solo el pueblo venezolano tiene el derecho de decidir quién debe gobernarlo, por lo que México, y ninguna nación, puede estar de acuerdo con una intervención externa. Afirmó que existe una diferencia clara entre criticar o no coincidir con un régimen político y avalar el uso de la fuerza para derrocar a un presidente, lo cual contraviene el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“Una cosa es no estar de acuerdo con el régimen de Maduro o con el chavismo en Venezuela, y otra muy distinta es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos aprobarlo nunca”, expresó la Presidenta, al insistir en que este principio debería ser compartido incluso por sectores políticos que buscan apoyo internacional para sus posturas.

Sheinbaum enfatizó que la soberanía es un derecho fundamental que asiste a todos los pueblos del mundo, incluido el venezolano, y que no puede condicionarse a opiniones ideológicas o a señalamientos aún no comprobados. “Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o de cualquier país. No puede aprobarse eso, más allá de opiniones personales”, puntualizó.

La mandataria también hizo referencia a los posicionamientos expresados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, reiterando que México no puede estar de acuerdo “nunca” con el uso de la fuerza para resolver disputas políticas internas de otro país.

En su mensaje, Sheinbaum aprovechó para reivindicar la tradición diplomática mexicana, la cual calificó como “ejemplar” por su defensa constante de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

