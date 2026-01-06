Sheinbaum celebra Día de Reyes con niños y sorpresa especial en la mañanera

Este 6 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una edición especial con motivo del Día de Reyes. A la mañanera asistieron niñas y niños que, junto con reporteros y funcionarios, vivieron un ambiente distinto al de las conferencias habituales, con participación infantil directa y un tono más festivo.

Durante el evento, varios de los niños presentes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas directamente a la mandataria, en un momento que rompió con la rutina de las sesiones informativas. Entre las inquietudes estuvieron cuestiones típicas del día como qué le trajeron los Reyes Magos, cuál era su mensaje para los niños y niñas y por qué se retiraron los dulces de las escuelas, reflejando las preocupaciones y curiosidades propias de esta celebración.

CONVIVENCIA Y ROSCA DE REYES

Tras la ronda de preguntas, se realizó un espacio de convivencia en el que la presidenta participó en la tradicional partida de la rosca de Reyes, una costumbre que simboliza la unión y la celebración en la cultura mexicana. Niñas, niños y asistentes compartieron este momento junto a la mandataria, además de disfrutar de una presentación artística que invitó a participar con entusiasmo, mientras se repartían las porciones de la rosca y se reforzaba el ambiente festivo dentro de la conferencia