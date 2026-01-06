Día de la enfermera y el enfermero: ¿Por qué se celebra el 6 de enero en México?

En México, el 6 de enero se conmemora desde hace casi un siglo el Día de la Enfermera y el Enfermero, una fecha para honrar a quienes conforman uno de los pilares del sistema de salud nacional, cuya labor ha sido fundamental en momentos de crisis como la pandemia de COVID-19.

México honra a las y los profesionales, fecha establecida en 1931 por el doctor José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de México. Inspirado en la tradición del Día de Reyes, consideró a las enfermeras como un "regalo" para quienes requieren atención médica, y así se instituyó esta conmemoración que ha perdurado casi un siglo.

Aunque el reconocimiento internacional de esta profesión se celebra el 12 de mayo, en honor al nacimiento de Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, en México la fecha de enero conserva un arraigo cultural significativo.

PRESENCIA Y PERFIL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN MÉXICO

Los datos más recientes disponibles señalan que casi 300 mil enfermeras y enfermeros laboran en el Sistema Nacional de Salud, lo que los convierte en uno de los grupos profesionales más numerosos dentro del sector.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 personas dedicadas a la enfermería en el país, 85 son mujeres. Además, el perfil de estos profesionales muestra diversidad de especializaciones, 43 por ciento son profesionistas o especialistas, 31 por ciento son técnicas y 26 por ciento auxiliares.

La edad promedio de quienes ejercen esta profesión es de 36.8 años, y más de la mitad tienen menos de 40 años de edad, lo que refleja una fuerza laboral relativamente joven.

EL ROL INDISPENSABLE EN EL CUIDADO DE LA SALUD

El personal de enfermería desempeña un papel esencial en la atención directa de pacientes, desde la prevención de enfermedades hasta el apoyo en procesos de rehabilitación y educación para la salud. En la pandemia de COVID-19 este rol fue aún más visible, con enfermeras y enfermeros en la primera línea de respuesta sanitaria ante emergencias, lo que destacó su compromiso y valentía frente a situaciones de riesgo.

Además de sus labores clínicas, estos profesionales también participan en educación comunitaria, promoción de hábitos saludables y trabajo colaborativo con otros especialistas para mejorar la salud pública en todo el país.

La enfermería es una de las ocupaciones más respetadas por la sociedad mexicana, un reflejo de la importancia que tienen estos trabajadores en el bienestar de pacientes de todas las edades y condiciones. Este reconocimiento social se manifiesta no solo en celebraciones como la del 6 de enero, sino también en diversas iniciativas profesionales y eventos de reconocimiento a su trayectoria.