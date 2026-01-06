¿Por qué se celebra el Día del Policía el 6 de enero en México?

El 6 de enero es una fecha de gran significado en México, ya que se celebra el Día del Policía en varias regiones del país.

Esta conmemoración fue establecida en 1923, cuando el presidente Álvaro Obregón decretó que esta fecha se destinara a honrar a los policías por su trabajo en la protección de la ciudadanía.

El 6 de enero coincide con el Día de Reyes, una festividad religiosa que tiene gran importancia en la cultura mexicana, lo que le da un fuerte simbolismo de protección y servicio.

LA SIMILITUD ENTRE LOS REYES MAGOS Y LOS POLICÍAS

La elección de este día no fue accidental. Los Reyes Magos, figuras que llegaron a rendir homenaje a Jesús, son un símbolo de cuidado y protección, valores que también comparten los agentes de seguridad. Por esta razón, el Día del Policía busca resaltar el compromiso de quienes trabajan para mantener la paz y la seguridad en la sociedad.

Es importante señalar que, aunque el 6 de enero es la fecha establecida por decreto presidencial, no en todos los estados de México se celebra el Día del Policía en esta jornada.

En algunas regiones, se reconoce también el 2 de julio, una fecha relacionada con el reconocimiento a la policía a nivel nacional, vinculada con el general Ignacio Zaragoza y otros aspectos históricos.

¿CUÁNTOS POLICÍAS HAY EN SONORA?

De acuerdo con el Inegi de 2023, Sonora cuenta con 2 mil 744 policías en su fuerza laboral, distribuidos entre hombres (59.3%) y mujeres (40.7%). En el mismo año, más de 8 mil cadetes ingresaron a academias y programas de formación policial en el estado.

Sin embargo, el proceso de profesionalización de la policía sigue siendo un reto, y muchos agentes enfrentan condiciones laborales que no siempre corresponden con la importancia de su labor.

El Día del Policía es una oportunidad para reconocer y reflexionar sobre el papel vital que los agentes de seguridad desempeñan en la sociedad, y sobre la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y su formación continua.