La enfermería en México entra en una nueva era: pronto podrán prescribir medicamentos

En el marco del Día de la Enfermería en México, que celebra este 6 de enero, la Mtra. Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la Coordinación Técnica de Enfermería del IMSS, compartió un mensaje en el que la profesión está viviendo un momento crucial, no solo en el país, sino a nivel mundial.

En un video publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zepeda Arias afirmó que la enfermería está entrando en una nueva era, en la que se está mostrando la visibilidad y el valor que aporta el personal de enfermería al sistema de salud.

"La enfermería hoy está tomando un brío diferente", comentó Zepeda Arias. "Estamos demostrando las contribuciones que podemos hacer al sistema de salud, desde los cuidados especializados hasta la prescripción de medicamentos, que muy pronto será una realidad para nuestro gremio".

La enfermera también resaltó que ser enfermero o enfermera no es solo un título académico, sino una vocación de vida, un compromiso que se lleva "en el corazón, en el alma, y en la vida", tal como lo expresó en su mensaje.

¿PODRÁN ENFERMERAS PRESCRIBIR MEDICAMENTOS?

El avance en la profesión se ve reflejado en la reciente actualización del Acuerdo para la Prescripción de Medicamentos por parte del Personal de Enfermería, publicado el 21 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta actualización forma parte de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2025-2030 (Prosesa 2025-2030) y tiene como propósito mejorar la calidad de los servicios de atención médica y fortalecer el desarrollo profesional del personal de enfermería en México.

NOVEDADES DEL NUEVO ACUERDO

Modalidades de prescripción: Se introducen dos modalidades clave para la prescripción de medicamentos. La Prescripción Inicial o Autónoma otorga al profesional de enfermería la facultad de indicar y autorizar tratamientos de forma independiente.

Por otro lado, la Prescripción Colaborativa permite a los enfermeros prescribir medicamentos en conjunto con el personal médico, ya sea en presencia física del médico o siguiendo los protocolos institucionales establecidos.

Ámbito de aplicación: Estas modalidades solo podrán aplicarse en establecimientos de atención médica que ofrezcan servicios de Atención Primaria de Salud.

Esto incluye unidades móviles, brigadas, y programas comunitarios, con el objetivo de mejorar el acceso a tratamientos médicos en áreas rurales y comunidades marginadas.

UN PASO A LA MEJORA DEL SISTEMA DE SALUD

La implementación de esta nueva normativa responde a la necesidad de reforzar la capacidad de atención primaria en comunidades con pocos recursos, permitiendo que el personal de enfermería juegue un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Con estos avances, la enfermería en México no solo toma un papel más visible, sino que se posiciona como una disciplina esencial en la transformación y mejora del sistema de salud nacional.

Este 6 de enero, en el Día de la Enfermería, se celebran no solo los logros alcanzados, sino también el futuro prometedor que se vislumbra para esta importante profesión que, como afirmó Zepeda Arias, lleva consigo un profundo compromiso con la vida y el bienestar de los demás.