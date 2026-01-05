  • 24° C
Sacerdote Filiberto Velázquez huye de Guerrero por amenazas del crimen organizado

En las últimas semanas, las amenazas directas contra su vida aumentaron por lo que su obispo tomó la decisión de apartarlo de actividades

Ene. 05, 2026
Desde 2024 ha enfrentado amenazas por su trabajo con grupos vulnerables.

El sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez Florencio, fundador del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello en Chilpancingo, se ha visto obligado a abandonar Guerrero tras recibir amenazas de muerte por parte del crimen organizado.

Velázquez, reconocido por su labor en apoyo a víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia armada, se enfrenta a un entorno cada vez más peligroso. La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó la salida del sacerdote para proteger su integridad física.

El presbítero, quien encabezó múltiples actividades de documentación y denuncia, se vio expuesto a riesgos debido a su trabajo. En las últimas semanas, las amenazas directas contra su vida aumentaron, lo que llevó a tomar la decisión de que se trasladara fuera del estado.

DENUNCIA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN

El obispo José de Jesús González Hernández expresó su preocupación por la seguridad de Velázquez, destacando que se tomó la decisión de apartarlo de su entorno inmediato para evitar un daño mayor.

Además, el sacerdote denunció una campaña de difamación en redes sociales, donde lo vinculaban erróneamente con un grupo armado local, situación que lo dejó aún más vulnerable.

Este no es el primer incidente de amenazas contra Velázquez. En 2024, luego de participar en actividades con migrantes y normalistas en Chiapas, fue seguido por hombres armados. Aunque logró evadir el ataque, el Centro Minerva Bello denunció el hecho a nivel nacional e internacional.

En octubre de 2025, Velázquez asumió el cargo de párroco interino en San Cristóbal, Mezcala, tras el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue hallado sin vida días después de haber sido reportado como desaparecido.

César Leyva
