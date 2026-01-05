Sheinbaum condena captura de Maduro y reitera rechazo de México a cualquier intervención extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este lunes una postura firme frente a la reciente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, tras una intervención directa de Estados Unidos, al subrayar que la invasión y la injerencia extranjera nunca han traído democracia, bienestar ni estabilidad a los pueblos.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera del 5 de enero, la mandataria reiteró que la política exterior mexicana se rige por principios históricos que no admiten ambigüedades: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

SHEINBAUM RECHAZA CUALQUIER INTERVENCIÓN EXTRANJERA

La presidenta de México afirmó que los hechos ocurridos en Venezuela, donde la acción de fuerzas estadounidenses derivó en la detención del mandatario venezolano y dejó pérdidas de vidas humanas, representan un ejemplo más de que la fuerza no es el camino para resolver conflictos internos ni para imponer modelos políticos desde el exterior.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad verdadera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro”, sostuvo.

Sheinbaum recalcó que México rechaza de manera categórica cualquier forma de intervención en los asuntos internos de otros países y dejó claro que el país no apoya ni promueve intervenciones militares, sanciones unilaterales ni acciones destinadas a imponer decisiones externas sobre Venezuela. En ese sentido, subrayó que la cooperación internacional debe darse siempre con respeto a la soberanía y sin subordinación.

“EN MÉXICO MANDA EL PUEBLO”

Durante su mensaje, Sheinbaum también respondió a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que “algo se tiene que hacer con México” en el combate al narcotráfico. La mandataria defendió los resultados de su gobierno en esta materia y reiteró que existe coordinación con Estados Unidos, pero bajo condiciones claras.

“En México manda el pueblo, somos un país libre, independiente y soberano. Cooperamos para combatir las drogas, pero sin subordinación”, enfatizó, al tiempo que rechazó que una intervención extranjera sea la solución a los problemas de seguridad.

La presidenta descartó la necesidad de una llamada con Trump para abordar posibles amenazas de intervención en México y explicó que la relación bilateral se sostiene en cuatro ejes: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. “El problema de la inseguridad no se resuelve con una intervención”, afirmó, al minimizar las expresiones del exmandatario estadounidense sobre un supuesto temor de su gobierno.

RESPALDO A LA APARICIÓN DE AMLO

Sheinbaum también respaldó la reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de redes sociales condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La presidenta calificó su mensaje como “contundente” y destacó la unidad dentro del movimiento político que encabeza. Agradeció el respaldo de López Obrador y señaló que será decisión del exmandatario si regresa o no a la vida política.

Con este posicionamiento, el gobierno de México reiteró su postura histórica en defensa de la soberanía, el respeto entre naciones y la resolución pacífica de los conflictos, tanto en el caso de Venezuela como en la relación bilateral con Estados Unidos.