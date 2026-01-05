  • 24° C
Nacional / México

Pensión Bienestar 2026: Este es el aumento y el calendario oficial de pagos de enero

Ariadna Montiel Reyes, detalló tanto los nuevos montos que recibirán los beneficiarios como el calendario oficial de pagos correspondientes

Ene. 05, 2026
Este lunes 5 de enero de 2026, el gobierno federal confirmó el primer aumento del año a las Pensiones del Bienestar, un ajuste que beneficiará a millones de personas inscritas en los principales programas sociales del país.

Durante la conferencia matutina de hoy, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, detalló tanto los nuevos montos que recibirán los beneficiarios como el calendario oficial de pagos correspondiente a enero.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL AUMENTO DE LA PENSIÓN BIENESTAR EN 2026?

De acuerdo con la información oficial, los apoyos económicos quedan de la siguiente manera:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 200 pesos respecto al monto anterior.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
  • Pensión para personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
  • Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Montiel Reyes subrayó que la meta del gobierno federal es beneficiar a 14.1 millones de personas a través de estos programas sociales, con una inversión histórica de aproximadamente 663 mil 719 millones de pesos, una de las más altas destinadas a bienestar social en México.

CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS DE ENERO 2026

El primer pago del año comenzará a dispersarse a partir de hoy lunes 5 de enero y hasta el miércoles 28 de enero de 2026.

Como ya es costumbre, los depósitos se realizarán de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético de la letra inicial del primer apellido del beneficiario de la siguiente manera:

Las autoridades recordaron que no es necesario acudir el primer día, ya que el dinero permanece seguro en la Tarjeta del Bienestar y puede retirarse en cualquier momento posterior al depósito, ya sea en sucursales del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos autorizados.

Finalmente, la Secretaría del Bienestar exhortó a la población a consultar únicamente canales oficiales para evitar desinformación y a mantenerse atentos ante cualquier ajuste operativo durante el proceso de dispersión.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


