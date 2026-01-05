VIDEO | Conductor atropella a motociclista y lo arrastra varias calles hasta morir; lo buscan en redes sociales

Un video que circula en redes sociales ha generado una fuerte ola de indignación tras mostrar a un automovilista que, lejos de detenerse, arrastra por varias calles a un motociclista ya sin vida en la alcaldía Iztapalapa.

El hecho ocurrió la noche del sábado 3 de enero en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6, uno de los corredores viales más transitados del oriente de la Ciudad de México.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista fue impactado por un automóvil Honda City que circulaba a alta velocidad. Tras el choque inicial, el conductor no se detuvo y continuó su marcha, arrastrando el cuerpo del motociclista por cerca de dos kilómetros.

El trayecto quedó parcialmente documentado en un video grabado por otro automovilista, donde se observa al vehículo zigzagueando sobre Periférico, al parecer, intentando que el cuerpo del motociclista saliera de la parte baja del vehículo y darse a la fuga.

Posteriormente, al llegar al cruce de Francisco Mujica y Félix Palavicini (colonia Constitución de 1917), un tope provoca que el cuerpo se libere y quede sobre el asfalto.

VIDEO SE DIFUNDE EN REDES SOCIALES PARA DAR CON EL RESPONSABLE

Localizan el auto que atropello y arrastro motociclistas sobre periférico y eje 6 el pasado sábado.

El auto se encuentra abandonado en Lago Saima, Cd. Lago en Nezahualcóyotl. @CI_CDMX pic.twitter.com/vPRSwJjWyG — ??iguel Angel López (@angelito190273) January 5, 2026

Las imágenes posteriores difundidas por reporteros de nota roja muestran que la víctima presentaba luxaciones en diversas partes del cuerpo y el casco completamente destrozado. Hasta ahora, su identidad no ha sido confirmada.

El video permitió identificar datos clave del vehículo: Honda City con placas E85-BPC. A partir de ello, usuarios de redes sociales iniciaron una campaña para localizar al conductor.

La iniciativa fue impulsada por el periodista Jorge Becerríl y Carlos Jiménez, quienes llamaron a denunciar cualquier información que ayude a dar con el responsable de lo que calificó como un acto criminal.

Pese a la gravedad del caso y a que se volvió tendencia durante la madrugada del 4 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha informado sobre avances oficiales en la investigación ni sobre la localización del conductor.

Sin embargo, de manera extraoficial en la plataforma de X, se informa este lunes 5 de enero que el automóvil ha sido localizado abandonado en Lago Saima, Cd. Lago en Nezahualcóyotl.

Este hecho ocurre en un escenario preocupante, pues según el Plan General de Desarrollo (PGD), el parque vehicular de motocicletas en la capital creció 26% anual entre 2012 y 2023, superando las 750 mil unidades.

Desde 2020, los motociclistas concentran 40% de las muertes por hechos de tránsito, y tres de cada cinco siniestros viales involucran motocicletas. El caso reabre el debate sobre impunidad, responsabilidad al volante y la urgencia de fortalecer la seguridad vial.