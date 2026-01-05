Ahorita te escucho: Sheinbuam responde a joven que interrumpió acto por amenazas de muerte l VIDEO

Durante un evento oficial en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue interrumpida por un ciudadano que logró pasar el cerco de seguridad mientras la mandataria ofrecía un discurso. El hecho ocurrió durante la inauguración del CBTIS 293, cuando el joven se acercó directamente para expresar sus preocupaciones.

La Presidenta mantuvo la calma y le pidió unos momentos para concluir su participación. "Ahorita voy, mi amor. Ahorita te escucho. ¿Me das permiso?", dijo Sheinbaum antes de continuar con el protocolo del evento, lo que permitió que la situación no escalara.

DENUNCIA POR ABUSO Y PRESUNTAS AMENAZAS DE MUERTE

El ciudadano fue identificado como Juan Leonardo Pérez, quien más tarde explicó a medios de comunicación que su acción fue motivada por el temor de su vida. Según su testimonio, ha recibido amenazas de muerte tras denunciar un abuso sexual agravado en contra de su hijo, ocurrido en una escuela de Tizayuca.

Pérez afirmó que durante el proceso legal se habrían cometido varias irregularidades, como la eliminación de videos que servían como evidencia y la falsificación de su firma y la de su esposa. Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, decidió buscar directamente a la Presidenta para pedir protección.

Durante un evento en Tizayuca, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida por un joven, identificado como Juan Leonardo Pérez.



"Ahorita te escucho", le respondió, pidiéndole un momento y le aseguró que sería escuchado. Más tarde, Pérez explicó que la abordó porque está... pic.twitter.com/V2bIGiAv3A — Azucena Uresti (@azucenau) January 5, 2026

SEGURIDAD PRESIDENCIAL BAJO LA LUPA

Este episodio se suma a otros incidentes de seguridad que han rodeado a Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración en 2024. En noviembre pasado, la mandataria también fue objeto de acoso mientras caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México, sin que ello derivara en un cambio en su estrategia de protección.

Sheinbaum, ha reiterado en distintas ocasiones que mantendrá un esquema de seguridad cercano a la ciudadanía, sin reforzar su escolta con fuerzas militares o especiales, y apoyándose únicamente en la Ayudantía Presidencial. Tras el evento en Tizayuca, personal del gobierno federal recabó los datos de Juan Leonardo Pérez para revisar el estado de la carpeta de investigación en la fiscalía de Hidalgo y evaluar posibles medidas de protección para su familia.