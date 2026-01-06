Fosa clandestina en Villagrán, Guanajuato: hallazgo podría ascender a 13 cuerpos

Tras el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Villagrán, Guanajuato, el fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, respondió a los cuestionamientos sobre el número de víctimas y expresó "Dios quiera que no sean tantos", en referencia a las cifras extraoficiales que inicialmente apuntaban a cerca de 10 cuerpos.

El fiscal confirmó que la fosa fue localizada el pasado domingo 4 de enero y explicó que, debido a que las investigaciones continúan en desarrollo, aún no es posible establecer una cifra oficial de restos humanos encontrados. Sin embargo, aseguró que el sitio fue asegurado de inmediato por personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Vázquez Alatriste afirmó también que, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos, con la participación de peritos forenses, agentes de Investigación Criminal y Ministerios Públicos, quienes trabajan de manera coordinada para el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

CANTIDAD DE CUERPOS PODRÍA AUMENTAR

Pese a la falta de confirmación oficial, medios locales reportan que el número de restos localizados en la fosa clandestina habría aumentado a 13 personas. De acuerdo con información preliminar, inicialmente se hablaba de 10 individuos, pero conforme avanzaron las labores periciales se encontraron restos correspondientes a tres personas más.

Según reportes de medios locales e independientes, los restos fueron ubicados cerca de una pileta conectada a un pozo; algunos se encontraban apilados y otros enterrados, lo que obligó a extender las labores periciales hasta altas horas de la noche para asegurar la zona y recuperar todos los indicios.

Tras el levantamiento de los restos, estos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecen en calidad de no identificados. Las autoridades informaron que serán sometidos a los estudios correspondientes para determinar las causas de muerte y establecer su identidad.