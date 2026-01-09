Detienen a secretaria particular del alcalde asesinado de Uruapan por presunta filtración de información al CJNG

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue detenida por su presunta participación en el homicidio del edil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público en el centro del municipio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que la exfuncionaria fue arrestada en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes ministeriales, desplegado la tarde del jueves 8 de enero en la colonia Centro de Uruapan, específicamente en las inmediaciones de la Casa de Cultura.

DETIENEN A SECRETARIA PARTICULAR DEL ALCALDE ASESINADO DE URUAPAN

De acuerdo con fuentes de la FGE, existen elementos de prueba que apuntan a que Méndez Rodríguez habría filtrado información sobre los movimientos y la agenda del alcalde a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes planearon y ejecutaron el asesinato. La comunicación con los presuntos agresores se habría realizado a través de la red social cifrada Threema.

Durante el operativo, Yesenia Méndez fue detenida junto con un hombre cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, pero que también sería investigado por su posible participación en el homicidio de Carlos Manzo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Michoacán, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Tras el asesinato del alcalde, Méndez Rodríguez se mantuvo en funciones dentro del Ayuntamiento. Incluso fungió como encargada de despacho del gobierno municipal durante cinco días, desde el 1 de noviembre hasta el nombramiento de Grecia Quiroz García, viuda de Manzo, como alcaldesa sustituta el 5 de noviembre. Hasta el momento de su detención, Yesenia Méndez se desempeñaba como secretaria particular de la actual alcaldesa.

El homicidio de Carlos Manzo Rodríguez ocurrió alrededor de las 20:00 horas del 1 de noviembre, cuando encabezaba el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan. Durante el ataque armado, uno de los agresores fue abatido en el lugar y dos más fueron detenidos. Las investigaciones han permitido identificar y capturar a más de diez personas presuntamente involucradas en el crimen.

Carlos Manzo, conocido por liderar el movimiento social "Del Sombrero", fue electo como alcalde independiente y gozaba de amplio reconocimiento entre la población. Tras su asesinato, su esposa, Grecia Quiroz, asumió la presidencia municipal en calidad de suplente, mientras continúan las indagatorias para esclarecer completamente el caso.