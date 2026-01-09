Difunden imágenes de fuerte explosión por acumulación de gas en Coyoacán, ¿hubo lesionados?

Una fuerte explosión registrada en un edificio habitacional de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, dejó varias personas lesionadas y causó daños estructurales visibles, lo que provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia en la Ciudad de México.

El estallido ocurrió presuntamente por una acumulación de gas y generó alarma entre vecinos de la zona, quienes reportaron un estruendo de gran intensidad durante las primeras horas del incidente.

La explosión se registró en un inmueble de seis niveles ubicado en la esquina de las calles Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos. Tras el estallido, la onda expansiva provocó afectaciones en al menos cinco departamentos, así como daños en construcciones cercanas.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

REPORTAN PERSONAS LESIONADAS

Autoridades informaron que al menos cinco personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración. Dos personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada, mientras que el resto fue atendido en el sitio.

Más tarde, el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, confirmó a través de redes sociales que hubo personas heridas y que los servicios de emergencia actuaron de inmediato para brindar apoyo.

Como medida preventiva, personal de la Policía capitalina acordonó el área y desalojó a por lo menos 30 personas, con el objetivo de evitar riesgos adicionales mientras se realizaban las labores de inspección y control.

La alcaldía Coyoacán informó que los equipos de emergencia mantienen el resguardo del inmueble para evaluar los daños y descartar posibles peligros derivados del incidente.

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando en la zona afectada para determinar las causas exactas de la explosión y verificar la estabilidad estructural del edificio, mientras se mantiene la atención a las personas afectadas.