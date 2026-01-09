  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO l Atacan con explosivo a diputada en Honduras; presenta lesiones en espalda y cuello

Un ataque ocurrido antes de una sesión del Congreso generó miedo entre diputados opositores y obligó a aumentar la seguridad en el edificio

Ene. 09, 2026
Diputada Gladys Aurora López recibe atención médica tras el ataque con un artefacto explosivo afuera del Parlamento hondureño
Un artefacto explosivo fue lanzado la mañana de este jueves contra una diputada del opositor Partido Nacional de Honduras, minutos antes de que iniciara una sesión del Parlamento convocada para informar sobre los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La explosión dejó lesionada a la diputada Gladys Aurora López, quien sufrió heridas en la espalda y la cabeza tras caer al suelo por el impacto. De inmediato fue auxiliada por elementos de seguridad y trasladada en un vehículo a un hospital de la capital para recibir atención médica.

El ataque se registró cuando varios diputados del Partido Nacional, acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a medios de comunicación en la parte posterior del edificio legislativo.

Los legisladores se encontraban a unos tres metros de un ascensor cuando el artefacto, presuntamente lanzado desde el exterior del recinto, detonó directamente en la espalda de López. Policías que se encontraban en la zona reaccionaron de inmediato y resguardaron a la diputada.

Imágenes difundidas del momento muestran que, instantes antes de la explosión, periodistas cuestionaban a la legisladora sobre el ingreso al Parlamento, cuando el dispositivo estalló de forma repentina.

SESIÓN MARCADA POR TENSIÓN POLÍTICA

Diputados de los partidos Nacional y Liberal acudieron al Congreso únicamente para hacer acto de presencia, al considerar que el presidente del Legislativo, Luis Redondo, busca promover un recuento de más de 19 mil actas electorales, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya dio a conocer los resultados finales el pasado 30 de diciembre.

El presidente electo de Honduras, Nasry Tito Asfura, lamentó lo ocurrido y expresó su deseo de que la diputada se encuentre fuera de peligro. Aseguró que la violencia no debe formar parte de la vida política del país y llamó a respetar los resultados electorales y el marco legal.

Asfura subrayó que Honduras necesita estabilidad y diálogo, no confrontaciones ni actos de odio, y reiteró que los conflictos deben resolverse por la vía institucional.

Tras el ataque, la Policía Nacional Civil y el Ejército reforzaron la seguridad tanto al interior como en los alrededores del Parlamento. Las autoridades informaron que ya se trabaja para esclarecer las causas del atentado y determinar quién estuvo detrás del lanzamiento del artefacto explosivo.

Fernanda Rodríguez
