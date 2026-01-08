Trump recibirá a María Corina Machado en Washington la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá la próxima semana en Washington a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien dijo esperar con "impaciencia".

El anuncio lo hizo durante una entrevista concedida al canal Fox News, donde destacó la relevancia del encuentro en el contexto político actual de Venezuela.

"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", afirmó el mandatario estadounidense, al referirse a la dirigente opositora, considerada una de las principales figuras del proceso de transición democrática en el país sudamericano.

MACHADO QUIERE ENTREGAR PREMIO NOBEL A TRUMP

Machado había señalado días atrás, en una entrevista con la misma cadena televisiva, que le gustaría entregar su Premio Nobel de la Paz a Trump, como reconocimiento a su apoyo para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Consultado sobre esa posibilidad, el presidente respondió que sería "un gran honor".

Durante la entrevista, Trump también se refirió a la situación política venezolana tras el colapso del régimen encabezado por Nicolás Maduro, quien fue derrocado luego de fracasar las negociaciones para abandonar el poder.

El mandatario estadounidense reiteró su satisfacción por el nuevo escenario y destacó el interés de su administración en el sector energético del país.

"Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, vamos a ganar mucho dinero", aseguró Trump, al subrayar el potencial de Venezuela como uno de los mayores productores de crudo del mundo y la importancia estratégica de su recuperación económica.

En este contexto, la Casa Blanca recibirá este viernes a líderes de la industria petrolera estadounidense para analizar el futuro del sector energético venezolano y las oportunidades de inversión tras el cambio político.