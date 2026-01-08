Renee Nicole Good ¿Quién era la mujer que un agente de ICE mató durante un operativo en Minneapolis?

La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis ha desatado una fuerte polémica en Estados Unidos y un profundo dolor entre familiares, amistades y miembros de su comunidad.

MUERTE DE RENEE GOOD GENERA INDIGNACIÓN EN MINNESOTA

El hecho ocurrió el miércoles, a pocas cuadras de su vivienda en las llamadas Ciudades Gemelas, donde residía con su pareja. La identidad de la mujer fue confirmada por su madre, Donna Ganger, quien recibió la notificación del fallecimiento esa misma mañana.

En declaraciones al Minnesota Star Tribune, Ganger fue contundente: calificó el hecho como "una estupidez" y aseguró que su hija "probablemente estaba aterrorizada" durante el operativo.

También rechazó cualquier vínculo de Renee con disturbios o manifestaciones contra agentes federales.

"No es parte de nada de eso en absoluto", subrayó, en respuesta a versiones que intentaron relacionarla con actos violentos.

¿QUIÉN ERA RENEE NICOLE GOOD?

De acuerdo con medios estadounidenses, Renee Good era madre, poeta y amante del cine, una combinación que definía tanto su vida personal como su sensibilidad artística.

Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, donde destacó por su talento literario y su interés en la poesía. Su perfil creativo no era un pasatiempo ocasional: la escritura y el arte formaban parte central de su identidad.

Medios locales también documentaron que recién se había mudado a Minneapolis con la intención de abrir un negocio, lo que revela que atravesaba una etapa de cambios y nuevos proyectos.

Antes de establecerse en Minnesota, Good vivió en Kansas City, Misuri, así como en otros puntos del país, hasta que decidió asentarse en la zona de las Ciudades Gemelas, donde buscaba estabilidad para su familia y un nuevo comienzo profesional.

En 2020, mientras cursaba estudios de escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, recibió el premio de poesía de pregrado por su obra Sobre el aprendizaje de la disección de fetos de cerdos.

Good estuvo casada anteriormente con Timmy Ray Macklin Jr., quien falleció en 2023 a los 36 años.

En el ámbito familiar, la información publicada por The Washington Post añadió un dato clave: Renee era madre de tres hijos, una adolescente de 15 años y dos niños de 12 y 6 años.

El menor, hijo de su matrimonio anterior con Timmy Ray Macklin Jr., quedó al cuidado de su abuela materna, Donna Ganger, quien ha expresado públicamente su intención de hacerse cargo del niño tras la tragedia.

Estos datos han reforzado el impacto social del caso, al subrayar que la víctima no solo era una figura comunitaria apreciada, sino también el pilar de una familia.

Amistades y conocidos también han compartido recuerdos que refuerzan su imagen como una mujer cálida y generosa.

Megan Kocher, quien la conoció recientemente, recordó en redes sociales cómo Renee la recibió con té y galletas en su casa, describiéndola como "una madre amorosa" y calificando su muerte como "una tragedia indescriptible".

Quienes conocieron a Renee la describen como una persona profundamente empática y dedicada al cuidado de otros.

El caso ha provocado indignación pública, especialmente tras declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien llegó a referirse a Good como "terrorista doméstica".

Esa caracterización fue rechazada durante una vigilia en su memoria. Jaylani Hussein, directora ejecutiva de CAIR-MN, afirmó que Renee "era una persona pacífica" y que "murió porque amaba a sus vecinos".

Mientras las investigaciones continúan, el nombre de Renee Nicole Good se ha convertido en un símbolo del debate sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.

Para su familia y su comunidad, más allá de la polémica política, queda el recuerdo de una mujer solidaria, creativa y profundamente humana.