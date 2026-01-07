Rusia prohíbe estos productos Nestlé por posible toxina

Rusia suspendió de forma temporal la importación y comercialización de varios productos infantiles de Nestlé tras detectar la posible presencia de una toxina vinculada a materias primas utilizadas en su elaboración. La medida fue anunciada por la agencia federal rusa de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, como una acción preventiva para proteger la salud de los menores.

La alerta se centra principalmente en algunas fórmulas infantiles de la línea NAN, fabricadas entre abril y noviembre del año pasado.

QUÉ MOTIVÓ LA PROHIBICIÓN EN RUSIA

De acuerdo con Rospotrebnadzor, la decisión se tomó luego de que Nestlé Rusia notificara a las autoridades sobre un posible hallazgo de cereulide en insumos provenientes de uno de sus proveedores. Tras esta notificación, se activaron los protocolos sanitarios correspondientes, lo que derivó en la suspensión inmediata de los productos señalados.

Las autoridades ordenaron retirar las partidas involucradas del mercado y recomendaron a la población no adquirir ni consumir estos productos mientras continúan las investigaciones.

QUÉ DEBEN REVISAR MADRES Y PADRES

Especialistas y autoridades sanitarias recomiendan a madres, padres y cuidadores revisar cuidadosamente los productos infantiles que tengan en casa, especialmente:

el nombre exacto del producto

el número de lote

la fecha de producción

los comunicados oficiales emitidos por la marca o las autoridades sanitarias

Nestlé Rusia informó que inició un retiro voluntario y limitado de los productos implicados, además de reforzar los controles de calidad sobre sus proveedores de materias primas.

QUÉ ES LA TOXINA CEREULIDE Y QUÉ SÍNTOMAS PUEDE CAUSAR

La cereulide es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus y está asociada principalmente a intoxicaciones alimentarias. Según Rospotrebnadzor, su consumo puede provocar síntomas gastrointestinales que aparecen poco tiempo después de la ingesta.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

vómitos

diarrea

dolor o malestar abdominal

Estos efectos suelen manifestarse dentro de las primeras seis horas y pueden confundirse con alergias alimentarias o infecciones estomacales.

CUÁNDO ACUDIR AL MÉDICO

Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata si un menor presenta vómitos persistentes, diarrea intensa, signos de deshidratación o decaimiento notable, especialmente si ha consumido recientemente algún producto que esté bajo alerta sanitaria.

El caso de Rusia no es un hecho aislado. De acuerdo con reportes internacionales, Nestlé también ha activado retiros preventivos de productos infantiles en algunos países europeos por situaciones relacionadas con la posible presencia de cereulide.

En estos mercados, las autoridades sanitarias ordenaron suspender la distribución de lotes específicos mientras se realizan análisis adicionales, lo que apunta a una revisión internacional de materias primas y no a un problema exclusivo del mercado ruso.

QUÉ DIJO NESTLÉ SOBRE EL CASO

Nestlé Rusia señaló que el retiro se limita a partidas específicas y que se trata de una acción voluntaria como parte de sus protocolos de seguridad. La empresa aseguró que colabora con las autoridades y que implementó controles adicionales para garantizar la calidad de sus productos.

Por qué estas alertas son clave para la seguridad alimentaria

Las prohibiciones y retiros sanitarios permiten detectar riesgos de manera temprana, retirar productos bajo sospecha y evitar posibles afectaciones, sobre todo en alimentos destinados a bebés y niños pequeños.

Para madres y padres, la recomendación principal es mantenerse informados a través de fuentes oficiales, revisar los productos que consumen sus hijos y acudir al médico ante cualquier síntoma inusual.