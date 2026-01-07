Mujer encierra a su hijo dentro de armario y lo obliga a usar una lata como baño

Una mujer de Indiana fue condenada a dos años y medio en un centro correccional tras admitir su responsabilidad en un caso de abuso y confinamiento contra su hijo. La madre encerró al menor en un clóset y le entregó una lata de Pringles para que la utilizara como baño, todo con la intención de evitar que las autoridades lo localizaran.

Angie Harlan, de 45 años, fue arrestada en agosto de 2025 y enfrentaba inicialmente cargos por negligencia, confinamiento, intimidación y proporcionar información falsa, informó la cadena local WPTA.

ACUERDO DE CULPABILIDAD Y REDUCCIÓN DE CARGOS

Este lunes, Harlan aceptó un acuerdo de culpabilidad que redujo los cargos a intimidación grave y proporcionar información falsa. El caso comenzó cuando la familia de acogida del menor reportó su desaparición a principios de agosto.

Aunque Harlan negó repetidamente haber visto al niño, la policía lo encontró escondido debajo de una cama en su residencia a finales de ese mismo mes. Según los registros, la mujer declaró a los oficiales: "Es mi maldito hijo. Nadie se lleva a mi maldito hijo", e incluso amenazó con lastimarlo para impedir que fuera retirado del hogar.

RELATO DEL MENOR SOBRE LOS ABUSOS

El niño explicó que, tras escapar de su hogar de acogida, llegó a la casa de un desconocido y pidió un teléfono para comunicarse con su madre. Harlan lo recogió y lo llevó a una escuela abandonada que llamaba su "escondite", antes de trasladarlo a su hogar y encerrarlo en un clóset.

En ese lugar, la mujer le dio una lata de Pringles para que la usara como baño y le administró pastillas que dijo eran Tylenol. El menor, con conocimiento de la sustancia, aseguró que en realidad eran píldoras para la ansiedad que lo hacían sentirse "borracho". "No era Tylenol, yo sé lo que es el Tylenol", testificó el niño.

INVESTIGACIÓN Y COMENTARIOS OFICIALES

El Departamento de Servicios Infantiles de Indiana no hizo comentarios específicos sobre el caso. La sentencia de Harlan marca un precedente sobre la atención de situaciones de abuso y confinamiento infantil en el estado.