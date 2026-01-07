Lo asaltan con arma de fuego y le quitan 300 mil dólares en cartas de Pokémon

Un coleccionista fue víctima de un asalto a mano armada en el barrio de Sawtelle, al oeste de Los Ángeles, cuando individuos armados lo despojaron de una colección de cartas de Pokémon valorada en aproximadamente 300,000 dólares, es decir, más de cinco millones de pesos mexicanos.

El incidente ocurrió la noche del domingo, según confirmaron tanto autoridades locales como el personal de la tienda RWT Collective.

LA VÍCTIMA FUE SEGUIDA Y SORPRENDIDA

Danny Leserman, co-propietario de RWT Collective, explicó que la víctima estaba saliendo del establecimiento y se dirigía a su vehículo cuando fue interceptado. "Él solo estaba saliendo, solo intentaba ir a casa", relató Leserman. Los delincuentes, que previamente habían estado dentro de la tienda, lo abordaron en el estacionamiento subterráneo y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle la valiosa colección.

OTROS ROBOS RECIENTES EN LA REGIÓN

Este asalto se suma a una serie de incidentes similares en la zona. La madrugada del mismo domingo, el Departamento de Policía de Simi Valley respondió a una alarma en Simi Sports Cards, ubicada a unos 64 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Al llegar, los oficiales encontraron la puerta principal forzada y el interior con cristales rotos y vitrinas destruidas. El propietario detalló que los ladrones usaron una motosierra para abrir el acceso y se llevaron cartas coleccionables por un valor aproximado de 50,000 dólares.

INVESTIGACIÓN Y POSIBLE CONEXIÓN ENTRE CASOS

Las autoridades están revisando si estos robos forman parte de una serie de delitos coordinados contra negocios de cartas coleccionables en el área. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con otras agencias para determinar si estos incidentes están relacionados", informó el Departamento de Policía de Simi Valley.

El alto valor que han alcanzado ciertas cartas de Pokémon, Magic: The Gathering y otros juegos de colección en el mercado secundario ha convertido a estos artículos en objetivos atractivos para los delincuentes.