  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 6 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Trump asegura que Venezuela entregara entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Esta es una medida que, según dijo, tendría un impacto directo tanto en la economía estadounidense como en la venezolana

Ene. 06, 2026
Trump asegura que Venezuela entregara entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un gobierno interino en Venezuela acordó entregar decenas de millones de barriles de petróleo al país norteamericano, en una medida que, según dijo, tendría un impacto directo tanto en la economía estadounidense como en la venezolana.

ACUERDO PETROLERO ENTRE VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que las autoridades interinas venezolanas proporcionarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos. El mandatario destacó que se trata de crudo actualmente sancionado, lo que da un giro relevante al escenario energético entre ambas naciones.

CONTROL DE LOS INGRESOS, SEGÚN TRUMP

Trump señaló que el petróleo sería comercializado a precio de mercado y que los recursos obtenidos quedarían bajo su control como presidente. De acuerdo con su declaración, el objetivo de esta medida sería supervisar el destino del dinero y garantizar que se utilice en beneficio tanto del pueblo venezolano como del estadounidense.

MENSAJE DIRECTO DESDE TRUTH SOCIAL

En su publicación, el exmandatario subrayó que este acuerdo representaría una forma de manejar los ingresos derivados del petróleo venezolano con mayor supervisión, insistiendo en que su administración se encargaría de vigilar el uso de los fondos para evitar irregularidades.

Las declaraciones de Trump se dan en un contexto de tensiones políticas y económicas en torno a Venezuela y su industria petrolera. De confirmarse, la entrega de millones de barriles de crudo podría tener repercusiones en los mercados energéticos y en la relación bilateral entre ambos países, además de reavivar el debate sobre las sanciones y el control de los recursos venezolanos.


Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
¿Quiénes son los Reyes Magos de hoy según el Papa León XIV? El mensaje al cierre del Año Jubilar
Internacional / Mundo

¿Quiénes son los Reyes Magos de hoy según el Papa León XIV? El mensaje al cierre del Año Jubilar

Enero 06, 2026

El pontífice presidió la ceremonia de cierre de puerta santa en la Basílica de San Pedro, misma que fue abierta por Francisco a finales 2024

Delcy Rodríguez usó costoso vestido en su juramentación y desata críticas
Internacional / Mundo

Delcy Rodríguez usó costoso vestido en su juramentación y desata críticas

Enero 06, 2026

Ha sido tendencia en los últimos días tanto por su vida personal, tras confirmarse su relación con el actor Fernando Carrillo, defensor del chavismo

EE.UU. se retracta del "Cártel de los Soles": la acusación clave contra Nicolás Maduro pierde fuerza
Internacional / Mundo

EE.UU. se retracta del "Cártel de los Soles": la acusación clave contra Nicolás Maduro pierde fuerza

Enero 06, 2026

De acuerdo con un informe de The New York Times, el término fue usado de manera coloquial desde los años noventa