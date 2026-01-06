Trump asegura que Venezuela entregara entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un gobierno interino en Venezuela acordó entregar decenas de millones de barriles de petróleo al país norteamericano, en una medida que, según dijo, tendría un impacto directo tanto en la economía estadounidense como en la venezolana.

ACUERDO PETROLERO ENTRE VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS



A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que las autoridades interinas venezolanas proporcionarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos. El mandatario destacó que se trata de crudo actualmente sancionado, lo que da un giro relevante al escenario energético entre ambas naciones.

CONTROL DE LOS INGRESOS, SEGÚN TRUMP



Trump señaló que el petróleo sería comercializado a precio de mercado y que los recursos obtenidos quedarían bajo su control como presidente. De acuerdo con su declaración, el objetivo de esta medida sería supervisar el destino del dinero y garantizar que se utilice en beneficio tanto del pueblo venezolano como del estadounidense.

MENSAJE DIRECTO DESDE TRUTH SOCIAL



En su publicación, el exmandatario subrayó que este acuerdo representaría una forma de manejar los ingresos derivados del petróleo venezolano con mayor supervisión, insistiendo en que su administración se encargaría de vigilar el uso de los fondos para evitar irregularidades.

Las declaraciones de Trump se dan en un contexto de tensiones políticas y económicas en torno a Venezuela y su industria petrolera. De confirmarse, la entrega de millones de barriles de crudo podría tener repercusiones en los mercados energéticos y en la relación bilateral entre ambos países, además de reavivar el debate sobre las sanciones y el control de los recursos venezolanos.