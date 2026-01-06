Delcy Rodríguez usó costoso vestido en su juramentación y desata críticas

El look de Delcy Rodríguez durante su juramentación como presidenta interina de Venezuela desató una fuerte polémica en redes sociales. Más allá del acto político, la atención se centró en el costoso vestuario elegido para la ocasión, considerado por muchos como una muestra de desconexión con la dura realidad económica del país.

Rodríguez ha sido tendencia en los últimos días tanto por su vida personal, tras confirmarse su relación con el actor Fernando Carrillo, defensor del chavismo, como por el rol clave que asume en uno de los momentos más complejos de la historia reciente venezolana.

La juramentación tuvo lugar el lunes, el mismo día en que Nicolás Maduro comparecía ante un tribunal en Nueva York por cargos de narcotráfico, luego de una acción militar del gobierno de Estados Unidos el fin de semana. Sin embargo, el contexto político quedó parcialmente opacado por la controversia generada en torno a la imagen de la nueva mandataria.

????DELCY RODRÍGUEZ SE JURAMENTA COMO PRESIDENTA ENCARGADAhttps://t.co/MsL6Y9irR5 pic.twitter.com/cURqrgb7TZ — RT en Español (@ActualidadRT) January 5, 2026

¿CUÁNTO CUESTA EL VESTIDO QUE USÓ?

Durante el acto oficial, Delcy Rodríguez lució un vestido verde de la firma Chiara Boni La Petite Robe, cuyo precio supera los 900 dólares en tiendas internacionales de lujo. El dato provocó indignación inmediata, especialmente en un país donde millones de ciudadanos sobreviven con salarios mínimos que no cubren necesidades básicas.

"Ser rico es malo... decían", fue una de las frases más repetidas en redes sociales. "Mostrando con ese traje la sencillez y humildad al pueblo. Lo que realmente representa el socialismo: uno para ti, 99 para mí", escribió una usuaria.

Otros comentarios incluso sugirieron subastar joyas, relojes y prendas de lujo de los funcionarios para destinarlos a causas sociales.

El hecho de que el vestido esté disponible en plataformas exclusivas como Farfetch terminó de avivar las críticas, convirtiéndose para muchos en un símbolo del contraste entre la élite gobernante y la realidad cotidiana del pueblo venezolano.