¿Quién es Delcy Rodríguez? La nueva presidenta interina de Venezuela

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, conocida en Venezuela simplemente como Delcy, es hoy la presidenta interina del país y una de las figuras más influyentes del chavismo. Abogada de 56 años y política de línea dura, su historia personal y su ascenso al poder están profundamente ligados a la muerte de su padre, el exguerrillero marxista Jorge Antonio Rodríguez.

En más de una ocasión, Delcy ha explicado que decidió estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela como una forma de buscar justicia por el destino de su padre, quien murió bajo tortura en 1976, cuando ella tenía apenas siete años. Ese episodio marcó su vida y definió su camino político.

LA HERENCIA POLÍTICA DE JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ

Jorge Antonio Rodríguez fue una figura clave de la izquierda radical venezolana y cerebro del secuestro del empresario estadounidense William Niehous. Tras su detención, murió bajo custodia del entonces servicio de inteligencia DISIP, un hecho que sacudió a la opinión pública y lo convirtió en un símbolo para sectores revolucionarios.

Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, han reconocido que su ascenso político también estuvo impulsado por un sentimiento de reivindicación personal tras la muerte de su padre.

FORMACIÓN INTERNACIONAL Y EL IMPULSO DE HUGO CHÁVEZ

Delcy Rodríguez se formó académicamente en Francia y Reino Unido, donde se especializó en Derecho Laboral. A su regreso a Venezuela, coincidió con el ascenso de Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1999 con su propuesta del "socialismo del siglo XXI".

Durante el gobierno de Chávez, Rodríguez fue escalando posiciones de forma constante: ocupó cargos en el Ministerio de Energía y Minas, fue viceministra para las Relaciones con Europa y más tarde jefa de Gabinete de la Presidencia. El entonces mandatario la consideraba una funcionaria clave dentro de su proyecto político.

MADURO LA CONSOLIDA COMO FIGURA CENTRAL DEL RÉGIMEN

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro mantuvo y fortaleció la posición de Delcy Rodríguez dentro del gobierno. Primero la nombró ministra de Comunicación e Información y, en 2014, canciller de la República, desde donde se convirtió en una de las voces más duras contra Estados Unidos y la comunidad internacional.

En 2016 protagonizó un escándalo diplomático al intentar ingresar sin invitación a una cumbre del Mercosur en Buenos Aires, pese a que Venezuela había sido suspendida del bloque. Aun así, su carrera no se vio afectada.

HERE IT IS THE PEACEFUL VENEZUELA, DEFEATING THE IMPERIAL COUP! WE CONTINUE IN REVOLUTION FOREVER! pic.twitter.com/3OU5DZZnij — Delcy Rodríguez (@DRodriguez_en) September 1, 2016

PODER POLÍTICO Y CONTROL INSTITUCIONAL

En 2017 asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, desde donde desconoció al Parlamento electo y ayudó a consolidar el control político del oficialismo. Un año después fue nombrada vicepresidenta ejecutiva, cargo que combinó desde 2020 con las carteras de Economía, Finanzas y Petróleo, además de la dirección del Banco Central de Venezuela.

Ese mismo año volvió a ocupar titulares internacionales con el llamado "Delcygate", tras ingresar a España pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

EL ESCÁNDALO DE MADRID Y LAS ACUSACIONES DE NEGOCIACIONES SECRETAS

En enero de 2020, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Madrid para reunirse con el entonces ministro español José Luis Ábalos, a pesar de la prohibición vigente. El episodio reforzó su imagen como una política dispuesta a ignorar reglas y restricciones internacionales.

A finales de 2025, un informe del Miami Herald avivó rumores sobre supuestas negociaciones de Rodríguez y su hermano con Estados Unidos para encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro. Ella ha negado de forma reiterada estas versiones, calificándolas de falsas.