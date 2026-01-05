  • 24° C
Internacional / Mundo

Reportan detonaciones cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

En respuesta, unidades de defensa antiaérea abrieron fuego, desatando pánico entre los habitantes y transeúntes

Ene. 05, 2026
Las autoridades no han emitido información oficial sobre el origen de los disparos.
Usuarios de redes sociales informan sobre fuertes detonaciones y ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo venezolano, en Caracas.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 pm hora local, cuando drones no identificados sobrevolaron la zona. En respuesta, unidades de defensa antiaérea abrieron fuego, desatando pánico entre los habitantes y transeúntes.

También se reportaron patrullajes de hombres armados en las calles. La situación ocurrió poco después de la juramentación de Delcy Rodríguez como nueva líder del régimen, tras la captura de Nicolás Maduro.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre el origen de los disparos, pero se ha confirmado que la situación está bajo control y el área sigue siendo vigilada.

La información está en desarrollo

César Leyva
César Leyva
