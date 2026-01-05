Gustavo Petro responde a amenaza de Trump: "Tomaré las armas para defender Colombia"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emitido una amenaza tras los recientes comentarios de Donald Trump sobre una posible intervención estadounidense en el país. En un mensaje publicado el 5 de enero en su cuenta de X,

Petro afirmó que, si fuera necesario, no dudará en regresar a la lucha armada para proteger la soberanía de Colombia, recordando su pasado como guerrillero del M-19.

"Si la patria lo requiere, tomaré las armas, aunque juré no hacerlo tras el acuerdo de paz de 1989", declaró Petro, destacando su conocimiento de la guerra y la clandestinidad, aunque dejó claro que no desea retomar esa etapa de su vida.

LAS ACUSACIONES DE TRUMP CONTRA COLOMBIA

El conflicto escaló el pasado fin de semana, cuando Trump, durante un vuelo en el Air Force One, comparó a Colombia con Venezuela, asegurando que el país está siendo gobernado por un "hombre enfermo", en referencia a Petro.

Trump acusó a Colombia de ser responsable del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, sugiriendo que podría haber una operación militar similar a la que ocurrió en Venezuela contra Nicolás Maduro.

Ante estas amenazas, Petro no solo rechazó las acusaciones, sino que reafirmó su compromiso con el pueblo colombiano. "La defensa de mi gobierno será el pueblo", aseguró, y destacó que la respuesta a cualquier intento de intervención será la movilización popular en todos los municipios del país.

No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante, en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar... — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

PETRO NIEGA VÍNCULO CON ACTIVIDADES ILEGALES

Petro también dejó claro que su gobierno no tolerará el uso de la fuerza contra el pueblo colombiano, instando a las fuerzas armadas a proteger al pueblo y rechazar cualquier invasión extranjera. En cuanto a las críticas de Trump, Petro las calificó de infundadas, negando cualquier vínculo con actividades ilegales.

Esta declaración refleja la creciente tensión entre ambos líderes y subraya el firme compromiso de Petro con la defensa de la soberanía colombiana ante presiones externas.