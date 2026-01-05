Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidenta encargada de Venezuela, en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional que marca uno de los episodios más tensos de la historia política reciente del país.

La designación se produjo tras la captura del hasta ahora mandatario Nicolás Maduro, detenido el sábado por fuerzas de Estados Unidos y trasladado posteriormente a territorio estadounidense, hecho que el oficialismo ha calificado como un "secuestro" de Estado.

La toma de posesión de Rodríguez se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que instruyó su nombramiento ante la "ausencia absoluta" del jefe del Estado.

Este juramento busca garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la soberanía nacional. Hasta ese momento, Rodríguez ya había asumido funciones como presidenta interina en su calidad de vicepresidenta ejecutiva, cargo que ocupaba desde junio de 2018.

EXIGEN LIBERACIÓN DE MADURO

Durante la sesión parlamentaria, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, lanzó un discurso de alto tono contra Washington, al advertir que la captura de su padre representa una amenaza directa al orden internacional.

"Si normalizamos el secuestro de un Estado, ninguno está a salvo", afirmó, al tiempo que apeló al legado de Simón Bolívar para llamar a la resistencia política y diplomática.

En la misma jornada, propuso a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, a Pedro Infante como vicepresidente del país y a Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta.

Desde la oposición, el diputado Stalin González exigió la liberación de los 863 presos políticos, según la ONG Foro Penal, y rechazó lo que calificó como una "institucionalidad de fachada".

En un pronunciamiento conjunto con otros legisladores, insistió en que la salida a la crisis debe darse por la vía del voto y el reencuentro nacional, deslindándose de los sectores que respaldan a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La juramentación convierte a Rodríguez en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, aunque en un contexto excepcional, marcado por una fuerte disputa de legitimidad interna y un aislamiento internacional creciente.

La crisis se ha agravado por las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó públicamente a la nueva mandataria si no "hace lo correcto", mientras exigía acceso total a los recursos del país.

Rodríguez, por su parte, respondió con un llamado a una agenda de cooperación, sin renunciar al discurso soberanista.

PERFIL POLÍTICO DE DELCY RODRÍGUEZ

Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació en Caracas en 1969, en el seno de una familia profundamente vinculada a la izquierda venezolana. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, y hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Abogada por la Universidad Central de Venezuela, inició su carrera política tras el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Su cercanía con el núcleo duro del poder chavista le permitió concentrar influencia en áreas clave del Ejecutivo.

Su ascenso se consolidó durante los gobiernos de Chávez y, sobre todo, de Maduro. Fue ministra de Comunicación, canciller, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente vicepresidenta ejecutiva.

Rodríguez ha sido sancionada por la Unión Europea desde 2018, acusada de acciones contra la democracia y violaciones a los derechos humanos. Estas sanciones incluyen la congelación de activos y restricciones de viaje, lo que complica su margen de maniobra internacional.

Aun así, hoy se coloca en el centro de una transición forzada, con el desafío de sostener el aparato estatal en medio de una presión externa inédita y una fractura política profunda.