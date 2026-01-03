"Nicolás Maduro es el único presidente": Delcy Rodríguez exige liberar al mandatario venezolano

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, declaró este sábado su postura tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, al exigir su liberación inmediata y reafirmarlo como "el único presidente" legítimo del país suramericano.

REACCIÓN OFICIAL VENEZOLANA ANTE LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

La declaración se dio durante una transmisión por radio y televisión, en un contexto de máxima tensión institucional y geopolítica.

Rodríguez encabezó un consejo de defensa de alto nivel que reunió a los principales poderes del Estado y a la cúpula militar, en una señal clara de cohesión interna frente a lo que el gobierno venezolano califica como una agresión externa.

En su mensaje, la vicepresidenta reiteró la exigencia de liberación tanto de Maduro como de su esposa, Cilia Flores, y denunció que la acción estadounidense "viola flagrantemente" la Carta de las Naciones Unidas.

La funcionaria sostuvo que la respuesta de Washington al reciente llamado al diálogo por parte de Maduro fue, en cambio, una intervención militar.

En ese marco, llamó a la población a mantener la calma y a enfrentar la situación "en perfecta unión nacional", invocando una fusión policial, militar y popular para la defensa de la soberanía y la independencia del país.

RESPUESTA Y POSTURA DE ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA CRISIS

También subrayó que el Estado está preparado para resguardar los recursos naturales, los cuales deben destinarse al desarrollo nacional.

Su postura contrasta con la del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que su administración "va a gobernar" Venezuela tras la captura de Maduro y anunció un proceso de transición encabezado por su equipo de seguridad, con la participación del secretario de Estado Marco Rubio.

Trump añadió que compañías petroleras estadounidenses invertirán "miles de millones de dólares" para rehabilitar la infraestructura energética venezolana, que calificó como deteriorada.

En respuesta, Rodríguez fue tajante: Venezuela solo aceptará relaciones de respeto dentro del marco de la legalidad internacional y de sus leyes.

Afirmó que el país "no va a ser colonia de nadie" y que la respuesta será "unitaria, organizada y consciente", defendiendo la soberanía "con dignidad".

Como sucesora legal de Maduro, la vicepresidenta entregó a la presidenta del Tribunal Supremo el decreto de conmoción externa firmado para su respaldo constitucional.

El decreto entró en vigor de inmediato y habilita al gobierno a activar plenamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante amenazas que pongan en riesgo a la República.