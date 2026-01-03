"Los cárteles gobiernan a México": Trump advierte que tendrá que "hacer algo" contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar el discurso bilateral al advertir que su gobierno tendrá que "hacer algo" frente al narcotráfico en México, al insistir en que los cárteles de la droga ejercen el control real del país.

Las declaraciones se dieron este sábado durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, en un contexto marcado por la reciente operación en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de encabezar una red vinculada al narcotráfico.

TRUMP ADVIERTE QUE "HABRÁ QUE HACER ALGO" CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO

En la conversación, el mandatario estadounidense negó que la captura de Maduro haya sido un mensaje dirigido a México o a la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso, se refirió a la mandataria mexicana como una "amiga" y "una buena mujer". Sin embargo, matizó de inmediato al asegurar que "los cárteles gobiernan México; ella no gobierna", una afirmación que vuelve a colocar el tema de la seguridad y la soberanía en el centro de la relación entre ambos países.

Trump reveló que en repetidas ocasiones ha ofrecido a Sheinbaum la intervención directa del Ejército estadounidense para combatir a los grupos criminales en territorio mexicano. De acuerdo con su versión, la presidenta ha rechazado esa posibilidad, al pedirle que no lleve a cabo acciones militares en México. "Le he ofrecido muchas veces acabar con el narcotráfico, pero ella no quiere", sostuvo.

El presidente de Estados Unidos justificó su postura al señalar que cientos de miles de personas mueren cada año en su país a causa de las drogas, las cuales, según afirmó, ingresan mayoritariamente por la frontera sur. "Por si no lo saben, entran por la frontera con México. Habrá que hacer algo con México", reiteró durante la entrevista.

Desde su llegada al poder, hace casi un año, Trump ha endurecido su política contra el crimen organizado transnacional. Entre sus primeras medidas destacó la decisión de catalogar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, así como el anuncio de aranceles a las exportaciones de México y Canadá como represalia por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha manifestado disposición para mantener la cooperación con Washington en materia de combate al narcotráfico y control de la migración irregular. No obstante, ha sido enfático en que cualquier colaboración debe respetar plenamente la soberanía territorial de México, la cual ha calificado como "intocable".

Las declaraciones de Trump reavivan un debate sensible en la agenda bilateral y anticipan posibles fricciones diplomáticas, en momentos en que ambos países mantienen una relación estratégica marcada por la seguridad, el comercio y la migración.