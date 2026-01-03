Trump afirma que Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta una transición “segura y apropiada”

Durante una conferencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país asumirá la dirección de Venezuela de manera temporal, luego de la captura de Nicolás Maduro, con el objetivo, dijo, de garantizar una transición “segura, adecuada y sensata”.

El mensaje fue emitido durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario evitó precisar plazos y mecanismos concretos para dicho proceso.

TRUMP AFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS DIRIGIRÁ VENEZUELA HASTA UNA TRANSICIÓN

“Vamos a dirigirlo”, afirmó Trump al referirse al futuro inmediato de Venezuela. “Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, sostuvo ante medios de comunicación.

El mandatario estadounidense insistió en que su postura busca evitar un nuevo escenario de inestabilidad política en la nación sudamericana. “Tiene que ser sensata, porque de eso se trata”, recalcó, sin ofrecer detalles sobre cómo se implementaría una administración estadounidense ni cuánto tiempo podría prolongarse.

PAZ Y RETORNO DE MIGRANTES

Durante su mensaje, Trump afirmó que su prioridad es el bienestar del pueblo venezolano. “Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, expresó, al tiempo que incluyó a los millones de venezolanos que residen actualmente en Estados Unidos y que, dijo, desean regresar a su país una vez que existan condiciones de estabilidad.

En el plano económico, el presidente adelantó que empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para invertir en la reconstrucción del sector energético. Según Trump, estas compañías planean “gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país”.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda”, enfatizó.

Las declaraciones del presidente estadounidense abren un nuevo y complejo escenario político y diplomático en la región, mientras la comunidad internacional observa con atención el rumbo que tomará Venezuela tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro.