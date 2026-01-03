María Corina Machado proclama "la hora de la libertad" tras la detención de Nicolás Maduro

En un giro inesperado en la crisis política venezolana, la líder opositora María Corina Machado afirmó que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela, luego de que se informara sobre la detención de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado difundido el sábado 3 de enero de 2026, la dirigente sostuvo que, a partir de este hecho, el mandatario enfrenta a la justicia internacional por "crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

MACHADO SE PRONUNCIA TRAS LA DETENCIÓN DE NICOLÁS MADURO

Machado aseguró que la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada derivó en que Estados Unidos cumpliera su promesa de hacer valer la ley.

"Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", afirmó, al tiempo que convocó a la población a mantenerse "vigilante, activa y organizada" hasta que se concrete una transición democrática.

En su mensaje, la opositora subrayó que "llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país", y delineó como objetivos inmediatos el restablecimiento del orden institucional, la liberación de los presos políticos, la reconstrucción del país y el regreso de los venezolanos que se han visto forzados a emigrar. "La lucha ha sido de años y lo que tenía que pasar está pasando", expresó en referencia al inicio del proceso de transición tras la detención de Maduro.

GONZÁLEZ URRUTIA DEBE ASUMIR EL MANDATO CONSTITUCIONAL

Machado también recordó que, en la jornada electoral del 28 de julio, los venezolanos que asumieron riesgos eligieron a Edmundo González Urrutia como "legítimo Presidente de Venezuela". En ese sentido, sostuvo que González Urrutia debe asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, exhortando a oficiales y soldados a acatar esta nueva dirección.

La dirigente envió mensajes diferenciados a los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en territorio nacional, les pidió estar atentos para "poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales". A la diáspora venezolana, la llamó a movilizarse y a activar a gobiernos y ciudadanos del mundo para comprometerlos con la reconstrucción nacional.

El pronunciamiento de Machado se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país", escribió Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Machado cerró su comunicado transmitiendo confianza y ánimo a sus seguidores. "Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto", expresó, al reiterar su convicción de que "Venezuela será libre". Con un tono enfático, concluyó: "Vamos de la mano de Dios, hasta el final".