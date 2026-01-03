  • 24° C
Internacional / Mundo

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro es capturado y sacado de Venezuela

Fuerzas especiales capturaron al presidente en medio de un operativo que incluyó bombardeos en Caracas

Ene. 03, 2026
La madrugada de este sábado 3 de enero, Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela en medio de un operativo que incluyó bombardeos en Caracas, informó el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron arrestados y extraídos de Venezuela por fuerzas especiales de EU.

El presidente Donald Trump añadió que dará más detalles de la operación de arresto contra Nicolás Maduro en una conferencia a las 11:00 horas en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

El arresto de Nicolás Maduro ocurrió durante un operativo que incluyó ataques contra instalaciones militares de Venezuela, incluyendo el aeropuerto de La Carlota.

De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, los bombardeos de EU no solo se limitaron a Caracas, sino que también alcanzaron los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

El país venezolano aseguró que el operativo es un movimiento más en el plan de Estados Unidos de apoderarse de los recursos naturales del país, especialmente de las reservas de petróleo que están entre las más grandes del mundo.

Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

