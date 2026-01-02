Explosiones en Venezuela: reportan detonaciones, vuelos bajos y apagones la madrugada del 3 de enero

Múltiples explosiones fueron reportadas en Caracas durante la madrugada de este 3 de enero, alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), según testimonios de residentes y videos difundidos en redes sociales. Los reportes incluyen detonaciones fuertes, aeronaves volando a baja altura y sonidos similares a sirenas, percibidos en varios sectores de la ciudad.

Imágenes compartidas por usuarios muestran destellos y columnas de humo en al menos seis ubicaciones de la capital. Vecinos de zonas como 23 de Enero y áreas cercanas a la base aérea La Carlota señalaron que las explosiones sacudieron ventanas y provocaron cortes breves de electricidad.

Fuerte explosión y detonaciones en la Academia militar de mamo, la guaira #venezuela pic.twitter.com/zl2SOwo7MU — ruben ballesteros (@ruben_b2001) January 3, 2026

De acuerdo con versiones no confirmadas, posibles objetivos podrían incluir instalaciones militares, como áreas próximas a La Carlota o alrededores del Palacio de Miraflores. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas, ni pronunciamientos de fuentes del gobierno de Estados Unidos o de los principales medios internacionales.

El incidente ocurre en un contexto de crecientes tensiones políticas y diplomáticas, tras el anuncio de un bloqueo por parte de Donald Trump y la designación del gobierno de Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera, medidas que han elevado la incertidumbre regional.

Información en proceso.