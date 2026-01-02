  • 24° C
Internacional / Mundo

Faker recibe la Medalla Dragón Azul; es el primer atleta de esports con la máxima condecoración deportiva de Corea del Sur

El jugador de League of Legends fue condecorado por el presidente surcoreano Lee Jae-myung, marcando un nuevo hecho histórico a nivel global

Ene. 02, 2026
Lee Sang-hyeok, conocido globalmente como Faker, volvió a grabar su nombre en la historia de su país y el mundo entero, pues este viernes 2 de enero de 2026, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, le otorgó la Medalla Cheongnyong (Dragón Azul), la distinción deportiva más importante del país.

El reconocimiento marca un hecho sin precedentes: Faker se convirtió en el primer atleta de ESports en recibir un honor reservado tradicionalmente para medallistas olímpicos de oro y multicampeones mundiales.

La ceremonia se llevó a cabo de manera presencial y subrayó el impacto que los deportes electrónicos han alcanzado en la cultura y el prestigio internacional de Corea del Sur.

La Medalla Cheongnyong se concede a atletas, entrenadores y figuras del deporte que han contribuido de forma extraordinaria al desarrollo de su disciplina, al prestigio nacional o a la participación pública. En ese sentido, el caso de Faker es único, ya que su influencia va mucho más allá de la competencia.

EL ´GOAT´ INDISCUTIDO DE LEAGUE OF LEGENDS

Desde su debut en 2013 con SK Telecom T1, hoy conocido como T1, Faker ha construido una carrera irrepetible en League of Legends. Apodado el "Unkillable Demon King", su dominio técnico, longevidad y liderazgo redefinieron el estándar competitivo.

A sus 29 años, su presencia se nota incluso fuera de los esports. Faker cuenta con seis títulos mundiales (2013, 2015, 2016, 2023, 2024 y 2025), medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, más de una década como midlaner de T1 y un rol central en la expansión global de la industria.

INFLUENCIA CULTURAL Y RECONOCIMIENTO NACIONAL

El galardón coloca a Faker en una selecta lista de figuras reconocidas por el Estado surcoreano. En el deporte tradicional, han recibido honores similares Son Heung-min, Kim Yuna, Park Chan-ho y Park Seri, todos símbolos de excelencia internacional.

En el ámbito cultural, la exitosa boyband BTS también han sido reconocidos por su aporte al prestigio del país, demostrando que Corea del Sur valora el impacto cultural tanto como el deportivo.

FAKER AGRADECE EL MÁS ALTO GALARDÓN EN COREA DEL SUR

Tras la ceremonia, Faker expresó su gratitud en los canales oficiales de T1. Agradeció a sus fans y al apoyo constante que lo ha acompañado durante su carrera, subrayando que el premio es aún más especial por ese respaldo colectivo.

Fiel a su estilo, reafirmó su compromiso de seguir dando lo mejor de sí para estar a la altura de las expectativas y ser una inspiración positiva.

Con este reconocimiento histórico, Corea del Sur no solo honra a una leyenda viva, sino que legitima a los esports como un pilar contemporáneo de su identidad cultural y competitiva.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


