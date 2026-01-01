Donald Trump subasta pintura del rostro de Jesucristo por casi 3 millones de dólares

La celebración de Año Nuevo en Mar-a-Lago, Florida, tuvo un momento que acaparó la atención mediática y generó conversación a nivel internacional. El presidente Donald Trump encabezó una subasta benéfica en la que un retrato de Jesucristo, pintado en vivo durante el evento, fue vendido por 2.75 millones de dólares.

UNA NOCHE DE GALA CON UN MOMENTO INESPERADO

El evento con el que Trump recibió el 2026 se realizó en su club privado de Palm Beach y reunió a figuras políticas, empresarios y aliados cercanos. Entre discursos, música y una cena de etiqueta, uno de los momentos centrales fue la subasta de una obra creada en el escenario por la artista Vanessa Horabuena.

La escena fue captada por cámaras y fotógrafos, convirtiéndose rápidamente en uno de los episodios más comentados de la noche.

EL RETRATO DE JESUCRISTO Y LA CIFRA FINAL

De acuerdo con los reportes, la obra subastada fue un retrato del rostro de Jesucristo, pintado durante la misma velada. Donald Trump abrió la puja con una oferta inicial de 100 mil dólares, y en cuestión de minutos las cifras comenzaron a escalar hasta alcanzar los 2.75 millones de dólares.

El comprador no fue identificado públicamente, aunque la cifra final colocó a la obra como una de las piezas más costosas vendidas en una subasta de este tipo durante una celebración privada.

UNA PINTURA REALIZADA EN MINUTOS

Vanessa Horabuena, la artista a cargo del retrato, realizó la obra en aproximadamente 10 minutos frente a los asistentes. Durante el proceso, Trump elogió su trabajo y la presentó como una de las mejores artistas, destacando su habilidad para crear la pieza en tiempo récord.

Horabuena es conocida por haber realizado previamente retratos de figuras públicas, incluido el propio Trump, lo que añadió interés al momento.

President Trump auctioned off a painting of Jesus Christ at the Mar-a-Lago New Year´s Eve party, raising $2.75 MILLION for charities like St. Jude´s Hospital and the local sheriff´s office.



Artist Vanessa Horabuena created the "speed painting" at the event. pic.twitter.com/qImUPH9Ypw — Julia (@Jules31415) January 1, 2026

DESTINO DEL DINERO RECAUDADO

Desde el escenario, el presidente explicó que el dinero obtenido en la subasta sería destinado a causas benéficas. Según lo dicho durante el evento, los fondos se repartirán entre el St. Jude Children´s Research Hospital y la oficina del sheriff local.

Este anuncio fue recibido con aplausos por los asistentes, quienes destacaron el carácter solidario de la subasta.

INVITADOS Y AMBIENTE POLÍTICO

La fiesta de Año Nuevo en Mar-a-Lago contó con la presencia de diversas figuras del entorno republicano y aliados internacionales. Entre los asistentes se mencionó a Rudy Giuliani, Kristi Noem, Benjamin Netanyahu y su esposa Sara, así como legisladores y empresarios cercanos al presidente.

Además de la subasta, Trump aprovechó la velada para hacer comentarios sobre su visión política, hablar de su política de aranceles y mencionar que su deseo para el nuevo año era "paz en la Tierra".

UN EVENTO QUE DIO DE QUÉ HABLAR

Más allá de la celebración, la subasta del retrato de Jesucristo generó reacciones en redes sociales y medios internacionales, donde se debatió tanto el valor de la obra como el simbolismo del momento. La imagen de Trump encabezando la puja se convirtió en uno de los instantes más virales de la noche, dejando claro que incluso en una gala privada, cada gesto del presidente sigue bajo la lupa pública.