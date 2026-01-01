VIDEO | Así ocurrió el incendio del bar en Suiza que dejó más de 40 muertos y 115 heridos en la celebración de Año Nuevo

El inicio de 2026 ha sido marcado por una tragedia de gran magnitud en Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más exclusivas de Europa: Un incendio registrado durante las celebraciones de Año Nuevo dejó un saldo preliminar de cerca de 40 personas muertas y al menos 115 heridas.

. Tragedia en la estación de esquí Crans Montana en #Suiza ? ? ? cuando se registro una explosión e incendio en un bar donde se celebraba el año nuevo, dejando como saldo 40 personas sin vida y más de un centenar de lesionados; las autoridades investigan las causas del... pic.twitter.com/brBfIdy80r — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) January 1, 2026

El siniestro ocurrió en la madrugada de este jueves 1 de enero en el bar Le Constellation, un establecimiento muy concurrido por turistas y residentes locales. De acuerdo con información oficial de la policía, el fuego se inició alrededor de la 01:30 horas (tiempo local).

Testigos reportaron haber escuchado una fuerte explosión instantes antes de que las llamas envolvieran el local, lo que generó escenas de pánico entre las personas que se encontraban celebrando el cambio de año.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DEL INCENDIO EN CRANS-MONTANA?

Tragedia en Suiza : un incendio en fiesta de Año Nuevo dejó decenas de muertos



Más de 100 heridos, muchos con quemaduras graves



La causa del fuego sigue sin aclararse pic.twitter.com/ZMSBqrzTXJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 1, 2026

Las autoridades descartaron desde un inicio la hipótesis de un atentado y señalaron que la explosión estuvo vinculada directamente con el incendio, aunque su origen exacto permanece indeterminado.

El portavoz policial Gaëtan Lathion indicó previamente a la Agence France-Presse que se trató de una "explosión de origen desconocido", sin ofrecer mayores detalles.

Medios suizos como Blick y Le Nouvelliste recabaron testimonios que apuntan a un posible uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, versión que no ha sido confirmada por las autoridades, quienes mantienen abierta la investigación.

CUERPOS DE RESCATE Y RESGUARDO DEL LUGAR DEL INCENDIO

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Policías, bomberos y socorristas desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas y controlar el fuego.

La zona fue completamente acordonada y se impuso un veto al tráfico aéreo sobre Crans-Montana para facilitar las labores de rescate. Horas después, ambulancias seguían apostadas en los accesos al establecimiento, mientras el olor a humo persistía en el ambiente.

Los testimonios de sobrevivientes describen escenas caóticas. Un turista estadounidense relató que las personas "corrían y gritaban en la oscuridad", mientras otros rompían ventanas para escapar de las llamas.

Vecinos señalaron que, debido a los fuegos artificiales de Año Nuevo, al principio no comprendieron la gravedad de la situación, hasta que el humo hizo evidente la magnitud del desastre.

El bar Le Constellation tenía capacidad para unas 300 personas en el interior y alrededor de 40 en la terraza. Durante la noche de la tragedia, se estima que al menos un centenar de personas se encontraba en el lugar.

Las autoridades subrayaron que entre las víctimas hay personas de distintas nacionalidades, por lo que la identificación total podría tomar tiempo.

La conmoción por el hecho trascendió fronteras. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con Suiza y con las familias afectadas, calificando el incendio como un suceso devastador.

Mientras continúan las investigaciones, Crans-Montana enfrenta uno de los episodios más trágicos de su historia reciente, una herida profunda en un destino acostumbrado a la celebración y el turismo de lujo.