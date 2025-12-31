Papa León XIV advierte sobre estrategias armadas y discursos hipócritas para dominar el mundo

El Papa León XIV cerró el año con una fuerte advertencia sobre los planes para "conquistar" el mundo a través de "estrategias armadas" y "discursos hipócritas".

En su mensaje de fin de año, pronunciado durante las Primeras Vísperas en la Basílica de San Pedro, el Pontífice hizo un llamado urgente a la paz y a un designio sabio, benévolo y pacífico.

En un emotivo discurso, León XIV subrayó que existen fuerzas, tanto en el presente como en el pasado, que buscan imponer su dominio sobre mercados, territorios y zonas de influencia, utilizando pretextos ideológicos y religiosos.

Esta crítica parece reflejar los conflictos bélicos y las estrategias geopolíticas actuales, que según el Papa, se justifican mediante motivos falsos.

JUBILEO 2026 COMO SÍMBOLO DE RENOVACIÓN

El pontífice, que asumió el papado en mayo de 2025 tras la muerte de Francisco, presidió por primera vez el tradicional rito del "Te Deum" de fin de año, marcando un tono de esperanza pero también de alerta ante las amenazas globales.

En su mensaje, el Papa hizo énfasis en el "designio divino" de paz y reconciliación, haciendo referencia a la Carta de San Pablo a los Gálatas y a la esperanza que se encuentra en los corazones de los más sencillos, que mantienen la fe en un futuro mejor.

Además, León XIV reflexionó sobre el Jubileo, que se celebrará en enero de 2026, como un símbolo de renovación y reconciliación mundial. En su mensaje, también pidió que la Ciudad Eterna se enfoque en proteger a los más vulnerables, incluidos los migrantes y refugiados que buscan una vida digna.